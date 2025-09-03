Сборная Украины стартовала под дождем: первые кадры подготовки к Франции

Как прошло первое занятие

Тренировка прошла под дождем, но подопечные Сергея Реброва активно работали над физической формой и тактическими упражнениями.

Команда тренировалась в облегченном режиме, разделившись на несколько групп: часть игроков занималась восстановлением, другие участвовали в игровых упражнениях.

Тренировка сборной Украины (фото: УАФ)

График перед Францией

В среду, 3 сентября, сборная продолжит работу в соответствии с планом.

А уже 4 сентября команда переедет во Вроцлав, где на стадионе "Тарчински Арена" состоятся традиционные предматчевые мероприятия: пресс-конференция главного тренера Сергея Реброва и одного из игроков (20:45 по Киеву), а также открытая тренировка.

Стартовые матчи отбора

Украина стартует в квалификации ЧМ-2026 матчем против Франции, который состоится 5 сентября во Вроцлаве. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

После первой игры квалификации "сине-желтые" останутся в Польше, а уже 7 сентября отправятся в Баку. Там 9 сентября украинцы встретятся со сборной Азербайджана. Этот матч стартует в 19:00 по Киеву.

Украина в квалификации ЧМ-2026

Сборная Украины попала в группу D европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. "Сине-желтые" сыграют в ней вместе с командами Франции, Исландии и Азербайджана.

Расписание матчей Украины в отборе ЧМ-2026:

Украина - Франция (5 сентября, 21:45, Вроцлав)

Азербайджан - Украина (9 сентября, 19:00, Баку)

Исландия - Украина (10 октября, 21:45, Рейкьявик)

Украина - Азербайджан (13 октября, 21:45, Краков)

Франция - Украина (13 ноября, 21:45, Париж)

Украина - Исландия (16 ноября, 19:00, Варшава)

По итогам группового турнира, победитель получит прямую путевку на мундиаль, а вторая команда будет играть в стыковых матчах.

Финальная часть ЧМ-2026 с участием 48 сборных состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.