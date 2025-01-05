Сборная Украины по санному спорту завоевала историческую медаль

На Кубке мира по санному спорту сборная Украины завоевала историческую медаль. Украинские саночники завоевали "бронзу" смешанной эстафеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне спорт" и Telegram НОК Украины.
В течение 4 и 5 января в латвийском городе Сигулда проходили соревнования по санному спорту в рамках очередного этапа Кубка мира.
Украинская команда в составе Юлианны Туницкой, Игоря Гоя, Назария Качмара, Андрея Мандзия, Елены Стецькив и Александры Мох получила третье место в смешанной эстафете по санному спорту. Наши спортсмены уступили лишь командам Германии и Австрии, которые заняли первое и второе места соответственно.
Сборная Украины также оставила позади команды Польши, Латвии, Италии и США, которые допустили ошибки и не смогли добраться до финиша.
По результатам соревнования, топ-5 выглядит следующим образом:
В НОК Украины отметили, что достижение стало историческим для украинского санного спорта. В частности:
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