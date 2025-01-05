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Сборная Украины по санному спорту завоевала историческую медаль

Фото: украинская команда по санному спорту (fil-luge.org)
Автор: Эдуард Ткач

На Кубке мира по санному спорту сборная Украины завоевала историческую медаль. Украинские саночники завоевали "бронзу" смешанной эстафеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне спорт" и Telegram НОК Украины.

В течение 4 и 5 января в латвийском городе Сигулда проходили соревнования по санному спорту в рамках очередного этапа Кубка мира.

Украинская команда в составе Юлианны Туницкой, Игоря Гоя, Назария Качмара, Андрея Мандзия, Елены Стецькив и Александры Мох получила третье место в смешанной эстафете по санному спорту. Наши спортсмены уступили лишь командам Германии и Австрии, которые заняли первое и второе места соответственно.

Сборная Украины также оставила позади команды Польши, Латвии, Италии и США, которые допустили ошибки и не смогли добраться до финиша.

Сборная Украины в соревнованиях по санному спорту (fil-luge.org)

Какие результаты

По результатам соревнования, топ-5 выглядит следующим образом:

  • Германия - 185 очков;
  • Австрия - 185;
  • Украина - 120;
  • Италия - 70;
  • Латвия - 60;

Что означает "бронза" для сборной Украины в эстафете Кубка мира

В НОК Украины отметили, что достижение стало историческим для украинского санного спорта. В частности:

  • это первая медаль в эстафетных гонках в рамках Кубка мира;
  • это первая награда, которую получили украинские саночники начиная с 2008 года;
  • эта медаль стала девятой для сборной Украины в истории выступлений на Кубке мира.

Подробнее о том, где будут соревноваться украинские спортсмены в 2025 году и чего ожидать - читайте в материале РБК-Украина.

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