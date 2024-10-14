Сборная Украины расписала ничью с Чехией в пользу конкурентов в Лиге наций

Лига наций, группа B1, 4-й тур

Украина – Чехия – 1:1

Голы: Довбик, 53 (пенальти) – Черв, 18

Команда Ивана Гашека активнее начала матч. Тем не менее, первый опасный момент создали "сине-желтые". Это Мудрик прорвался в штрафную и сбросил под удар Шапаренко, но тот не подготовился и отправил мяч выше ворот.

Сборная Чехии ответила двумя упущенными возможностями. Сначала Трубин парировал перед собой удар Шульца, а дальше легкая паника испугала даже гостей, так что на добивании никто не сыграл. Впоследствии Черны после смещения с фланга отправил мяч выше перекладины с дистанции.

А дальше подопечных Сергея Реброва постигла двойная неудача. После стандарта мяч отскочил к Черву, который с линии штрафной вторым темпом пробил под штангу. Второй проблемой стала травма Гуцуляка, который столкнулся с Соучеком во время углового и, похоже, даже потерял сознание.

В конце концов вместо него вышел Зубков, а сборная Украины вынужденно заиграла активнее в атаке. Тем не менее, опасность следующими создали чехи – Черны после хрестоматийного смещения в центр отправил мяч рядом со штангой. Мудрик накрутил защитников и пробил мимо створа. В еще одном эпизоде легионер низом пробил в руки Коваржу, а навес-удар Матвиенко опустился сверху на сетку.

Вдохновленная голом из офсайда в добавленное арбитром время (VAR сыграл за "сине-желтых") Чехия попыталась перехватить инициативу со стартом второй половины. Однако несколько атак ребят Гашека не имели успеха. Зато команда Реброва забила неожиданно – Конопля заставил Крейчи сыграть рукой в собственной штрафной, а Довбик уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Забитый мяч сборной Украины заставил команды играть на встречных курсах. В составе чехов особенно опасны были Хоры, Гложек и Климент. Первый головой пробил мимо ворот после навеса, удар второго заблокировал защитник, а с выпадом третьего эффектным броском справился Трубин.

В рядах "сине-желтых" на обострение ситуации были нацелены более свежие Зубков, Крыськив и Яремчук. В частности, первый пушечным выстрелом из штрафного заставил поработать голкипера. Форвард пирейского "Олимпиакоса" в затяжной атаке украинской сборной с линии штрафной не попал в створ ворот с разворота.

В финальные минуты сборная Украины пошла вперед большими силами. На 88-й минуте на финише контратаки команды Реброва на удар с лета с дистанции отважился Матвиенко – рядом со штангой. А в добавленное время Мудрик из той же зоны низом пробил мимо ворот. В конце концов вырвать победу "сине-желтые" не сумели.

Итак, сборная Чехии вышла в единоличные лидеры группы B1. Команда Гашека набрала 7 очков и на один пункт опередила Грузию и Албанию. Сборная Украины осталась аутсайдером квартета (4 очка). В ноябре подопечные Реброва встретятся с грузинами (16 ноября) и албанцами (19 ноября).