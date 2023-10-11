Сборная Украины провела тренировку в полном составе перед отбором к Евро-2024: фото

Национальная команда Украины вошла в процесс непосредственной подготовки к октябрьским матчам квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Накануне утром в расположение "сине-желтых" прибыли вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык и защитник "Днепра-1" Александр Сваток. Они смогут сыграть против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).
Следовательно, тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым получил в распоряжение 26 вызванных исполнителей. Это позволило наставнику команды провести первое полноценное теоретическое занятие, а вечером потренироваться на базе пражской "Спарты". Индивидуально занимался только центрбек Денис Попов.
Остальная часть коллектива провела разминку и выполнила игровые упражнения в завершение атак. Далее в основной части занятия "сине-желтые" отработали игровые серии с разными тактическими задачами.
Состав сборной Украины на октябрьские матчи квалификации к Евро-2024:
Вратари: Бущан, Трубин, Ризнык
Защитники: Матвиенко, Конопля, Попов, Караваев, Сваток, Миколенко, Забарный, Кривцов, Михайличенко
Полузащитники: Буяльский, Степаненко, Зубков, Судаков, Назарина, Пихаленок, Зинченко, Мудрик, Сидорчук, Малиновский
Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат, Русин
Фото: Полноценная тренировка команды Сергея Реброва на чешской земле (facebook.com/uafukraine)
К слову, накануне УЕФА передумал возвращать юношеские команды РФ в турниры под своей эгидой.
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