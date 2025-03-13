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Зинченко поразил УЕФА фантастическим голом в Лиге чемпионов: видео

Лондон, Четверг 13 марта 2025 13:12
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Зинченко поразил УЕФА фантастическим голом в Лиге чемпионов: видео Фото: Александр Зинченко против ПСВ (uefa.com)
Автор: Андрей Костенко

УЕФА назвал четыре лучших гола второго игрового дня ответных матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов, отметив и украинского полузащитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В подборку попал фантастический удар украинца, которым он отрывает счет в противостоянии с нидерландским ПСВ (2:2).

На шестой минуте матча Зинченко подхватил мяч на половине поля соперников, продвинулся с ним вперед и из-за пределов штрафной сильно пробил по воротам. Голкипер нидерландцев был бессилен.

Украинец сдержанно отреагировал на свой гол и не праздновал его. Дело в том, что в начале своей европейской карьеры Зинченко провел один сезон в ПСВ в аренде от "Манчестер Сити". Поэтому отдавая дань уважения своему бывшему клубу, он не проявил сильных эмоций.

Для 28-летнего футболиста это был первый гол за "Арсенал" в этом сезоне и третий в составе лондонского клуба в целом.

Кроме шедевра Зинченко, УЕФА отметил точные удары нападающего "Боруссии" Максимилиана Байера в ворота французского "Лилля", правого полузащитника "Астон Виллы" Марко Асенсио - бельгийскому "Брюгге" и вингера ПСВ Кухайба Дриуша, который сравнял счет в матче с "канонирами".

Ранее сообщили с кем сыграют Зинченко и Лунин в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Футбол Арсенал Александр Зинченко
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