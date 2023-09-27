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Сборная Украины пропустит Кубок Европы по боксу из-за допуска россиян

Будва, Среда 27 сентября 2023 15:29
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Сборная Украины пропустит Кубок Европы по боксу из-за допуска россиян Фото: Украинский бокс уйдет в изоляцию (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Федерация бокса Украины решила бойкотировать грядущий Кубок Старого света из-за приглашения организаторами российских спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ФБУ.

Украинские боксеры не поедут на соревнования в Черногорию. Кубок Европы намечен на 6-15 октября.

"Если на турнире выступают представители стран-агрессоров, то мы там соревноваться не должны. Сейчас это мнение разделяет и Федерация бокса Украины. Неважно, в каком статусе они будут присутствовать – в нейтральном или под своими флагами. Мне трудно говорить за всю Украину, это исключительно мое мнение", – заявил тренер сборной Дмитрий Сосновский "Суспильне".

Недавно Европейский боксерский союз (EBU) решил продлить ограничения для белорусских и российских спортсменов на неопределенный срок. Впрочем, Кубок Европы проводит альтернативная организация – Европейская конфедерация бокса (EUBC). Она тесно сотрудничает с Международной ассоциацией бокса (IBA).

Контролируемая симпатиком Путина Умаром Кремлевым IBA еще в прошлом году позволила россиянам и белорусам вернуться на международный ринг. Тогда в организации заявили, что "политики не должны оказывать никакого влияния на спорт". В ответ Украина, США и европейские страны начали бойкотировать турниры.

К слову, китаец Чжилэй выиграл бой-реванш против Джонса и стал претендентом на поединок с Усиком.

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