Чемпион мира-1990 возглавил участника плей-офф Мундиаля в Катаре
Корейская футбольная ассоциация определилась с новым наставником национальной команды. Им стал легендарный немец Юрген Клинсманн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.
58-летний специалист возобновил тренерскую деятельность. Он заменил в должности Паулу Бенту, подавшего в отставку после чемпионата мира-2022.
Клинсманн заключил с ассоциацией контракт до лета 2026 года. Немецкий тренер первые матчи во главе сборной Республики Корея проведет в марте. "Азиатские тигры" встретятся с Колумбией (24 марта) и Уругваем (28 марта) в контрольных поединках.
На ЧМ-2022 южнокорейская сборная вышла в 1/8 финала. Команда Паулу Бенту финишировала второй в квартете с Португалией, Уругваем и Ганой. На стадии 1/8 финала сборная Южной Кореи уступила бразильцам (1:4).
Кто такой Юрген Клинсманн
Воспитанник "Штутгартер Кикерс" также защищал цвета "Штутгарта", миланского "Интера", "Монако", лондонского "Тоттенхэма", мюнхенской "Баварии", "Сампдории". После завершения карьеры жил в США.
С "Интером" завоевал Кубок УЕФА 1990/91, стал чемпионом Германии с "Баварией" в сезоне 1996/97. Сезоном ранее триумфовал с мюнхенцами в Кубке УЕФА. В составе сборной Германии выиграл ЧМ-1990 и Евро-1996.
Клинсманн-тренер работал с родной национальной командой, "Баварией", сборной США и берлинской "Гертой". Наибольший успех – бронзовые награды ЧМ-2006 с Германией.
대한민국 축구국가대표팀 위르겐 클린스만 감독 선임!— theKFA (@theKFA) February 27, 2023
마이클 뮐러 국가대표전력강화위원장 감독 선임 기자회견
02.28 (화) 14:00 #KFATV_대한민국 축구 국가대표팀 유튜브 생중계#대한민국 #축구국가대표팀 #감독선임 #기자회견 pic.twitter.com/wUd1OzjwDN
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