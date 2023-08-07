Баскетбольная сборная Украины не доиграла тайный спарринг с Нидерландами: курьезная причина

Национальная команда Украины потерпела поражение в контрольном поединке против сборной Нидерландов. Матч завершился досрочно по обоюдному согласию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ .

"Сине-желтые" уступили нидерландцам в спарринге (75:76). Этот контрольный матч стал последним в рамках подготовки сборной перед пре-квалификацией к Олимпиаде-2024.

Поединок Украины против "оранжевых" завершился за полторы минуты до финальной сирены. Команды согласились оставить паркет из-за чрезмерной влажности в зале. Тренерские штабы обеих команд решили, что в таких условиях риск травм слишком высок.

Самым результативным в составе сборной Украины стал Александр Ковляр. Защитник набрал 14 очков и отдал 8 передач. В свою очередь форвард Андрей Войналович оформил 10 пунктов и сделал 4 подбора.

В преквалификации к Олимпиаде сборная Украины проведет минимум три матча. Первый поединок состоится 12 августа против Болгарии. После группового этапа две лучшие команды сыграют в плей-офф против двойки сборных квартета D. В основную квалификацию выйдет победитель пре-квалификационных соревнований.