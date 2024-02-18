Брезаз-Буше триумфовала в масс-старте на чемпионате мира-2024

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше одержала яркую победу в последней индивидуальной гонке на мировом первенстве в чешском Нове Место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

27-летняя спортсменка выиграла на дистанции в 12,5 километров. Трассу с четырьмя огневыми рубежами она одолела за 32:51,3 минуты.

Брезаз-Буше закрыла все 20 мишеней в гонке. Конкуренцию ей пыталась составить соотечественница Симон, но трижды промахнулась – по разу на каждое посещение стрельбища, начиная со второго. Как следствие, действующая победительница Кубка мира осталась без медали.

В то же время итальянка Виттоцци вслед за Брезаз-Буше обошлась без промахов. В скорости она всерьез отстала от француженки, но завоевала "серебро". Бронзовая награда досталась еще одной представительнице Франции – Жанмонно (1 промах).

Единственная украинка в соревнованиях – Дмитренко – только на втором огневом рубеже обошлась без выстрелов в "молоко". На других черниговка заработала 3 штрафных круга, поэтому финишировала на 27-й строчке.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 12,5 км на ЧМ-2024, женщины:

Жюстин Брезаз-Буше Лиза Виттоцци (+31,2) Лу Жанмонно (+56,7)

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27. Кристина Дмитренко (+4:17,9)