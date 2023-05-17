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Сборная Украины будет бойкотировать чемпионат мира по тхэквондо: известна причина

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Баку, Среда 17 мая 2023 17:11
Сборная Украины будет бойкотировать чемпионат мира по тхэквондо: известна причина Фото: Украинские тхэквондисты пропустят мировой форум (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Не ехать на чемпионат мира-2023 в Баку решила национальная команда Украины по тхэквондо. На форум приедут белорусы и россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Украинская сборная пропустит турнир из-за участия представителей Беларуси и России. Организаторы соревнований до последнего скрывали факт допуска тамошних бойцов, оставив незаполненной часть заявки.

Вице-президент Федерации тхэквондо Украины Сергей Васильченко подтвердил бойкот чемпионата мира. Он также анонсировал переговоры президента организации Лесика Саманджия с руководством Всемирной федерации тхэквондо по поводу отступления от рекомендаций МОК о нейтральном статусе россиян.

"То есть они сначала сделали без национальности графу, а теперь уже видно, что зарегистрированные спортсмены из стран-агрессоров. Некоторые из них военнослужащие. Сейчас собираем факты для подтверждения этого. Таким образом, на мировое первенство команда не едет", – заявил функционер.

Отказ от участия в мировом форуме избавит украинцев возможности улучшить позиции в рейтинге для завоевания олимпийских лицензий. Теперь отечественные тхэквондисты сфокусируются на грядущих Европейских играх, где России и Беларуси не будет.

К слову, украинец Иванов выиграл чемпионат мира по шашкам-100 в блиц-турнире.

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Сборная Украины
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