Топ-биатлонисты Украины выступят в выставочной летней гонке в Германии

Ведущие украинские спортсмены Юлия Джима и Дмитрий Пидручный получили приглашение на летнюю шоу-гонку City Biathlon в немецком Висбадене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Отечественный биатлон будет представлять на выставочных стартах City Biathlon-2023. Гонка запланирована на 13 августа.

Джима и Пидручный участвовали в шоу в 2021 году. Тогда первая финишировала четвертой, а второйв мужской гонке занял 5-е место. В прошлом году от проведения выставочной гонки отказались из-за насыщенного графика подготовки к новому сезону.

Шоу этого года на немецкой земле ознаменуется последними стартами для целой плеяды именитых биатлонисток. В Висбадене завершат карьеру немки Херманн-Вик, Хинц и Хильдебранд, а также норвежка Рейселанн-Ольсбу.

По итогам сезона 2022/23 Кубка мира Джима стала лучшей среди украинок. Опытная биатлонистка набрала 164 зачетных балла (33-е место в мире). В свою очередь Пидручный пропустил львиную долю сезона из-за тяжелой травмы.