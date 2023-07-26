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Сборная Украины по биатлону начала сборы в Италии: кто в составе команды

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Посо Ловаться, Среда 26 июля 2023 14:49
Сборная Украины по биатлону начала сборы в Италии: кто в составе команды Фото: Артем Прима продолжил подготовку к сезону 2023/24 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Мужская национальная команда Украины продолжила подготовку к новому биатлонному сезону на итальянской земле. Компанию семерке биатлонистов составила Юлия Джима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Тренерский штаб "сине-желтых" повез в Италию восемь биатлонистов. Сборы пропускают Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин.

В Пасо Лавацца приехали Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Денис Насыко и Руслан Ткаленко. Джима занимается по индивидуальной программе. Ранее украинцы тренировались в польских Сянках и немецком Оберхофе.

Подручный и Мандзин отсутствуют на этом этапе подготовки сборной Украины из-за участия в летнем фестивале BLINK в Норвегии. В ряды национальной команды дуэт биатлонистов присоединится в Словакии. В тамошнем Осрбле состоится летний чемпионат мира.

Главный тренер сборной Юрай Санитра заявил, что по итогам итальянских сборов главную команду покинет один биатлонист. Он перейдет в команду B на предстоящий сезон. Таким образом, команда A будет состоять из восьми биатлонистов, где гарантированно будут Пидручный и Мандзин.

К слову, украинцы Джима и Пидручный получили приглашение на шоу-гонки в Германии.

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