Сборная США раскрыла знаменосца на открытии Олимпийских игр-2024

39-летний баскетболист впервые удостоен презентовать американскую делегацию. Грядущие летние Игры станут для ветерана четвертыми в карьере.

Леброн был выбран знаменосцем коллегами-олимпийцами. Двукратный олимпийский чемпион победил в голосовании американских спортсменов, приехавших во Францию. Сам Джеймс назвал новую роль честью и большой ответственностью.

Баскетбольная сборная США на групповом этапе Олимпиады-2024 встретится с командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Первый матч американцы сыграют против балканцев 28 июля.

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец штата Огайо, играл за школу Сент-Винсент – Сент-Мэри. На драфте НБА-2003 выбран "Кливлендом" под 1-м номером и за два десятилетия выступлений получил статус одного из сильнейших баскетболистов в истории.

Дебютировал под эгидой ассоциации еще в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес переехал перед сезоном 2018/19. Универсальный форвард выиграл чемпионские титулы НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. Леброн в составе сборной США триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). Фамилию Джеймса связывают с вероятным появлением франшизы в Лас-Вегасе.