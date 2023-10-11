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Сборная "солянка". В ВСУ рассказали, кого враг отправляет в бой на Таврическом направлении

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска используют разных людей для боев на Таврическом направлении, фактически это сборная "солянка". Речь идет о мобилизованных в оккупации и заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

По его словам, Авдеевское направление также входит в Таврическое направление, там сейчас фиксируется сборная "солянка".

"То есть там есть и мобилизованные, свежемобилизованные с временно оккупированных территорий и зэки из "Шторм Z", - сказал Штупун.

Отдельно он отметил наличие мотострелковых частей регулярной российской армии и достаточно много танковых подразделений.

Наступление ВСУ

Как известно, наши воины продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. На Мелитопольском направлении ВСУ пытаются прорвать линии обороны россиян, чтобы разрушить так называемый коридор РФ из Донбасса в Крым.

Украинские бойцы продвигаются западнее Работино Запорожской области и наносят значительные потери врагу. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 100 единиц военной техники россиян, среди которых самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор".

Генеральный штаб ВСУ сегодня сообщил, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В течение суток авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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