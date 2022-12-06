Сборная Португалии разбила Швейцарию в 1/8 финала ЧМ-2022 с хет-триком дублера Роналду

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

Португалия – Швейцария – 6:1

Голы: Рамуш, 17, 51, 67, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+2 – Аканджи, 58

Тренерский штаб пиренейцев неожиданно оставил в запасе Роналду, выпустив в старте нападающего "Бенфики" Рамуша. Решение стало удачным. Молодой бомбардир с первых минут попал в эпицентр событий, а португальская сборная захватила инициативу.

Немного хаотичный старт в исполнении обеих команд закончился с быстрым голом. На 17-й минуте Фелиш принял мяч после вброса с аута и переадресовал Рамушу в штрафную, а тот ударом из-под защитника снял паутину с ближнего верхнего угла ворот. Зоммер сыграл роль статиста.

Сразу же Отавиу мог укрепить преимущество Португалии, но голкипер поймал его удар по центру. Кое-как швейцарцы пришли в себя к 30-й минуте. Шакири решился пробить метров с тридцати – рядом со стойкой. Зато его партнер по команде Шер едва не срезал мяч в свои ворота.

А на 33-й минуте португальцы забили со стандарта. Фернандеш навесил от углового флажка на Пепе, который головой вколотил мяч в сетку. В свою очередь перед перерывом Зоммер в последний момент спас сборную Швейцарии от третьего мяча, переведя на угловой удар Рамуша.

Если у альпийской команды и был какой-то план возвращения в игру на второй тайм, то Португалия двумя голами в стартовые 10 минут половины превратила его в мусор. Сначала Рамуш на ближней стойке замкнул прострел Далота с правого фланга. Далее же Геррейру получил передачу Рамуша на ход и обыграл Зоммера в ближнем бою.

Лишь после этого швейцарцы сумели размочить счет. Это Аканджи без лишнего сопротивления замкнул дальнюю стойку после подачи с углового. Но на 67-й минуте Рамуш окончательно развеял все мечты о приличных цифрах на табло – Фелиш вывел нападающего на оперативное пространство, и тот в третий раз обыграл вратаря.

Португальская команда на кураже вполне могла забить и шестой, и седьмой гол. Фернандеш лишь чуть-чуть не успел на подбор, чтобы исполнить шедевр. Вышедший со скамьи запасных на 73-й Роналду со штрафного попал в стенку, а затем забил из положения вне игры... Добил Швейцарию Леау в добавленное время, пробив под перекладину после передачи Геррейру – 6:1 в итоге.

Победа сделала сборную Португалии последним четвертьфиналистом ЧМ-2022. На следующей стадии команда Фернанду Сантуша встретится с Марокко. Этот матч против обидчиков сборной Испании намечен на 10 декабря в катарской столице.