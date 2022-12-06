Марокко сенсационно обыграло сборную Испании в серии пенальти и вышло в 1/4 финала ЧМ-2022

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

Марокко – Испания – 0:0 (пенальти – 3:0)

Начали соперники прогнозируемо. Пиренейцы взяли мяч под контроль без особых обострений, а магрибцы согласились выжидать свои возможности в игре вторым номером. И уже на 11-й минуте у марокканцев возник момент, но Хакими со штрафного подкрутил над воротами.

"Фурия Роха" перешла к настоящим атакующим действиям в середине тайма. Вот после несвоевременной ошибки Буну испанцы Ольмо и Ферран едва не разыграли голевую комбинацию, но последний попал в офсайд. Асенсио же после паса из глубины пробил в сетку с внешней стороны.

К концу первой половины сборная Марокко успела ответить на эту вспышку двумя выпадами. Сначала Мазрауи проверил бдительность Симона ударом с дистанции (кипер поймал мяч со второй попытки), а перед перерывом Агерд беспрепятственно пробил после прорыва Буфаля слева – над перекладиной.

На старте второго тайма испанская сборная могла забить со стандарта. Асенсио и Ольмо интересно разыграли штрафной на фланге с мощным ударом второго с острого угла – Буну исполнил сэйв. Но, несмотря на перспективное начало 45-минутки, она оказалась крайне бедной на моменты.

Команды сосредоточились на нейтрализации атак друг друга. Борьба в большинстве своем продолжалась между двумя штрафными площадками. Острых эпизодов пришлось ждать до финальных минут. Например, на 82-й Мората освободился от опеки защитника и пробил с острого угла – мяч прошел вдоль линии ворот.

На пятой же добавленной арбитром минуте Марокко спас Буну. Это Ольмо от левого угла штрафной коварно пробил под дальнюю штангу. Кипер магрибцев, хоть и был закрыт чужими и своими, эффектно отреагировал на удар хавбека и перевел игру в овертайм.

Но и дополнительные 30 минут не изменили нули на табло. За два дополнительных тайма Марокко и Испания создали фактически один по-настоящему голевой момент. Это Шеддира прорвался в штрафную зону пиренейцев по центру, но Симон сумел парировать его выстрел ногами.

В серии пенальти Сарабия попал в штангу первым ударом Испании, а Солер позволил Буну отразить удар. Марокканцы же реализовали две первые попытки, но Банун не переиграл Симона. Но кипер магрибцев легко взял удар Бускетса, так что Хакими оставалось забить – звезда ПСЖ элегантно подсек мяч по центру и переписал историю сборной Марокко.