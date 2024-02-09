Украина получила календарь матчей Лиги наций: когда старт соревнований

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

"Сине-желтые" начнут соревнования в группе B1 домашним матчем против сборной Албании. Стартовый свисток встречи намечен на 21:45 по киевскому времени.

В свою очередь 10 сентября подопечные Сергея Реброва сыграют выездной поединок против сборной Чехии (21:45). В октябрьском окне украинская команда проведет два домашних матча – против Грузии (11 октября) и той же Чехии (14 октября). Закроют же групповой этап "сине-желтые" выездными поединками против грузин (16 ноября) и албанцев (19 ноября).

Победитель квартета автоматически повысится в классе. В то же время неудачник группы окажется в Дивизионе C. Тем временем вторую и третью команды на финише будет ждать плей-офф. Вторая по количеству очков сборная сразится за место в Дивизионе A, а третья будет пытаться спастись от вылета.

Грядущий розыгрыш Лиги наций будет четвертым в истории турнира. Лучшим для сборной Украины был сезон 2020/21, когда "сине-желтые" соревновались в Дивизионе A. Лишь в результате скандального технического поражения от Швейцарии национальная команда вернулась в Дивизион B.