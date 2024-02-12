Сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок африканских наций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Игра завершилась с результатом 1:2 в пользу сборной Кот-д'Ивуара.

Для этих футболистов это был домашний турнир. Теперь после мачты они выиграли Кубок в третий раз в истории.

Да, футболисты Кот-д'Ивуара вышли из группы с третьего места и победили.

Добавим также, что команда сменила тренера по ходу турнира.

Как прошел мачт

В игре счет открыл на 38-й минуте Уильям Трост-Эконг, защитник сборной Нигерии. При этом уже во втором тайме результат сравнил Франк Кесье ("Аль-Ахли"), а на 81-й минуте Себастьян Аллер стал автором гола, принесшего сборной Кот-д'Ивуара окончательную победу в матче.

Финальный матч за Кубок Африки. Нигерия - Кот-д'Ивуар 1:2 (Трост-Эконг 38 - Кесье 62, Аллер 81).

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