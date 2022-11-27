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Сборная Хорватии с разгромом Канады возглавила квартет катарского Мундиаля: видео

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Доха, Воскресенье 27 ноября 2022 23:55
Сборная Хорватии с разгромом Канады возглавила квартет катарского Мундиаля: видео Фото: Андрей Крамарич оформил дубль против сборной Канады (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Хорватии хоть и пропустила первой, но одержала победу с крупным счетом в противостоянии со сборной Канады во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа F, 2-й тур

Хорватия – Канада – 4:1

Голы: Крамарич, 36, 70, Ливая, 44, Майер, 90+4 – Дэвис, 2

"Кленовые листья" шокировали балканцев голом через 70 секунд после старта. Это Бьюкенен выполнил навес с правого фланга, который из центра штрафной площадки беспрепятственно головой замкнул Дэвис.

Но хорватская команда пришла в себя и забила канадцам дважды еще до перерыва. Сначала Крамарич левой в одно касание замкнул передачу Перишича в свободную зону на левом краю штрафной. Вскоре Ливая получил пас Юрановича в полукруге штрафной и мощным низовым ударом вывел "клетчатых" вперед.

Еще два раза сборная Хорватии наказала заокеанскую дружину во втором тайме. Крамарич на 70-й минуте получил свободу действий в штрафной, принял фланговую передачу от Перишича и вторым касанием пробил точно под дальнюю штангу. А в добавленное время Оршич с Майером убежали на свидание с кипером и разыграли лишнего.

Крупная победа позволила балканской команде возглавить группу F. Теперь у хорватов 4 очка перед решающим матчем против сборной Бельгии (3 пункта). Также 4 балла набрала сборная Марокко, которая тоже 1 декабря встретится с канадцами.

К слову, накануне сборная Франции первой оформила путевку в 1/8 финала Мундиаля.

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