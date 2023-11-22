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Хорватия последней прошла на чемпионат, Румыния без поражений: что произошло в отборе Евро-2024

Европа, Среда 22 ноября 2023 09:25
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Хорватия последней прошла на чемпионат, Румыния без поражений: что произошло в отборе Евро-2024 Фото: "Картати" завоевали путевку в Германию (twitter.com/HNS_CFF)
Автор: Антон Федорцив

Квалификационный турнир к чемпионату Европы 2024 года завершился семью матчами во вторник. Победы одержали сборные Израиля, Нидерландов, Беларуси, Румынии и Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Хорватия последней прошла на чемпионат, Румыния без поражений: что произошло в отборе Евро-2024

Интрига в этот вечер была лишь в группе D, где на путевку на форум претендовали хорваты и валлийцы. Балканской сборной дома достаточно было победить Армению, чтобы поехать на Евро-2024. С этой задачей подопечные Златко Далича справились. Правда, победа оказалась не из легких. Единственный мяч "шахматные" оформили перед перерывом – Соса подал с фланга, а Будимир в падении переправил сферу в сетку.

Уэльс же неплохо начал поединок с победителем группы Турцией. "Драконы" повели в дебюте, когда Уильямс ворвался в штрафную, качнул защитника и пробил прямо в угол. Но турки сумели отыграться во второй половине. Это Языджи уверенно реализовал пенальти за опрометчивый фол Дэвиса против Йылдыза. Итак, валлийская сборная сразится за место на чемпионате Европы весной в плей-офф Лиги наций.

В хорошем настроении отбор завершили Нидерланды. Подопечные Рональда Кумана на выезде разбили бедный Гибралтар. Главным героем "оранье" стал хавбек "Фейеноорда" Стенгс, оформивший хет-трик. Запев партнера поддержали Виффер и Копмайнерс. Добил же пиренейцев Гакпо классным диагональным ударом из-за пределов штрафной. Гибралтарская сборная не только проиграла все 8 матчей квалификации, но и единственной из европейских команд не забила ни одного мяча (разница – 0:41).

Зато сборная Румынии прошла отбор без поражений. В финальном туре "желтые" на собственном поле обыграли Швейцарию. Повели в счете румыны на старте второго тайма, когда Алибек с нескольких метров завершил образцовую атаку хозяев. Решающий пас отдал Моруцан, которого когда-то активно сватали в киевское "Динамо". Отыграться швейцарцы не сумели, так что остались позади Румынии в турнирной таблице группы I.

К слову, ранее сборная Украины не выиграла у Италии решающий матч отбора к Евро-2024.

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