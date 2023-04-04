Сборная Украины без Реброва: топ-инсайдер "сосватал" героя ЧМ-1998, пришло время иностранца

Накануне ведущий футбольный инсайдер планеты Фабрицио Романо поделился неожиданной информацией. Вдохновившись зимней сагой с переездом Мудрика в АПЛ, итальянский журналист выдал инсайд по сборной Украины – Славен Билич стал кандидатом на должность наставника "сине-желтых".

Эта новость хорошо легла в плодотворную почву неопределенности вокруг национальной команды. Руководство ассоциации месяцами декларирует неотвратимый приход Сергея Реброва на должность уже летом. В то же время и слухи, и самое главное, сам тренер далек от такого оптимизма.

Контракт украинца с эмиратским "Аль-Айном" действительно действует до 30 июня. Но есть несколько "но". Во-первых, клубное руководство стремится сохранить Реброва в команде, учитывая близкий старт в азиатской Лиге чемпионов. Во-вторых, сам специалист, кажется, не прочь поработать в футуристической пустыне еще год-два.

Следовательно, УАФ обязана как можно скорее исправить свои же промахи с назначением нового главного тренера сборной Украины после отставки Петракова. Последний провалил задачу вернуться в элитный дивизион Лиги наций 27 сентября прошлого года. С тех пор вплоть до 31 декабря Петраков оставался (!) наставником "сине-желтых". Да даже и в новом 2023 году ассоциация так и не смогла подыскать нового тренера.

Боссы отечественного футбола, очевидно, забыли о специфике сборной. Особенно национальной команды Украины в условиях войны. Из-за агрессии РФ "сине-желтые" проводят сборы, домашние матчи и выездные поединки за пределами Украины. Не удачный ли момент наконец сделать выбор в пользу иностранца?

Тяжелый хорватский рок

К кандидатуре Билича следует присмотреться. Да, тренерская карьера хорвата довольно противоречива. Он выводил в еврокубки "Вест Хэм", поднимался с "Вест Бромвичем" в АПЛ, а еще откровенно зарабатывал в небедных московском "Локомотиве", "Бешикташе", аравийском "Аль-Иттихаде" и китайском "Бейцзин Гоань".

Но на уровне сборных – другое дело. Билич со сборной Хорватии выступил на Евро-2008 и Евро-2012. В первом случае команда дошла до четвертьфинала, где в овертайме проиграла туркам (1:3). А вот второе выступление ограничилось групповым этапом, но в квартете с балканцами играли будущие финалисты – Испания и Италия.

К войне Биличу не привыкать. Он играл за родной "Хайдук" в разгар войны Хорватии за независимость. Да и современные технологии для эффективной работы во главе сборной позволяют не просматривать все матчи кандидатов в команду вживую. Более того, хорватская пресса уверена, что в свободное время гитарист "тяжелой" группы Rawbau Билич лично заинтересован в этой работе.

Потенциальное назначение хорватского специалиста – закрытие гештальта. По пути к звездной "бронзе" на ЧМ-1998 Хорватия в плей-офф квалификации одолела именно сборную Украины, а домашнюю победу балканцам обеспечили голы Влаовича и... Билича. В свою очередь главный тренер того поколения "шахматных" Мирослав Блажевич едва не возглавил "сине-желтых" в 2002 году...

Understand Slaven Bilić is a candidate to get the Ukraine national team job in case the Federation will decide for an imminent change #Ukraine



Talks will take place to decide on the coach situation with Bilić appreciated and free after Watford chapter closed. pic.twitter.com/aEbCFHB0we — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2023

Конечно, сейчас без работы находятся немало именитых специалистов. Среди них много и работавших на уровне сборных. Некоторые тренеры даже откровенно сильнее в ремесле, чем Билич. Но надеяться, что Украинская ассоциация футбола всерьез обратит внимание на тактического гика Марсело Бьелсу, экс-наставника Мексики Херардо Мартино или хотя бы поляка Чеслава Михневича – наивно. Появление в списке кандидатов Билича для привыкшей беспорядочно метаться в треугольнике Петраков-Ребров-Ротань организации – уже незаурядное достижение.