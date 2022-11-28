Собирался форсировать Тису. На Закарпатье задержали уклониста

Украинские пограничники задержали мужчину, который собирался форсировать реку Тису. Таким незаконным способом мужчина собирался попасть в Молдову, а впоследствии - в Германию, заплатив за такой "аттракцион" 2,5 тысячи долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Вчера на Закарпатье пограничники пресекли попытку юноши незаконно попасть в Румынию. Оттуда молодой человек планировал добраться до Германии, чтобы принять участие в соревнованиях по спортивным бальным танцам", - рассказали в пограничной службе.

Как добавляют пограничники, об опасности пересечения по реке Тиса он не знал, ведь дельцы, которые за 2500 долларов организовали ему маршрут, об угрозах для жизни не предупредили.

"На данный момент устанавливаются причастные к организации незаконного путешествия, а мы еще раз напоминаем, что такие путешествия опасны", - добавляют в сообщении.