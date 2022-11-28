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Собирался форсировать Тису. На Закарпатье задержали уклониста

Фото: на Закарпатье задержали уклониста-танцовщика (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники задержали мужчину, который собирался форсировать реку Тису. Таким незаконным способом мужчина собирался попасть в Молдову, а впоследствии - в Германию, заплатив за такой "аттракцион" 2,5 тысячи долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Вчера на Закарпатье пограничники пресекли попытку юноши незаконно попасть в Румынию. Оттуда молодой человек планировал добраться до Германии, чтобы принять участие в соревнованиях по спортивным бальным танцам", - рассказали в пограничной службе.

Как добавляют пограничники, об опасности пересечения по реке Тиса он не знал, ведь дельцы, которые за 2500 долларов организовали ему маршрут, об угрозах для жизни не предупредили.

"На данный момент устанавливаются причастные к организации незаконного путешествия, а мы еще раз напоминаем, что такие путешествия опасны", - добавляют в сообщении.

Как сообщалось, СБУ ликвидировала схемы выезда уклонистов за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".

Ранее правоохранители разоблачили шесть человек, причастных к организации незаконного выезда мужчин за границу. Задержания происходили в Киевской и Черкасской областях.

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