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Собирали информацию об украинце. В Германии арестовали троих агентов иностранной разведки

Иллюстративное фото: в Германии арестовали трех агентов иностранной разведки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Германии арестовали трех мужчин, которых подозревают в шпионаже для иностранной разведки. Они пытались собрать информацию о человеке из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщили в немецкой прокуратуре, подозреваемые были арестованы в городе Франкфурт в среду, 19 июня.

Их идентифицировали как гражданина Украины Роберта А., гражданина Армении Вардгеса И. и гражданина России Армана С. Полные имена подозреваемых не были обнародованы в соответствии с германскими правилами конфиденциальности.

Вчера суд постановил оставить под стражей до возможного предъявления обвинения в работе на иностранную спецслужбу.

Отмечается, что в своем заявлении прокуроры не указали, в пользу какой разведывательной службы страны они шпионили.

По их словам, у подозреваемых была задача собрать в Германии информацию о личности из Украины, которую они не установили. С этой целью агенты якобы разведали кафе во Франкфурте, где, вероятно, был этот человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что власти Словении подозревают, что Россия ссылает в их страну шпионов. Речь идет о массовом притоке взрослых "студентов".

А в Германии правоохранительные органы предъявили обвинение солдату Бундесверу в его сотрудничестве с российской разведкой.

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