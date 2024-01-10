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Обстрел Харькова: есть попадание в гражданский объект, есть пострадавшие

Харьков, Среда 10 января 2024 22:59
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Обстрел Харькова: есть попадание в гражданский объект, есть пострадавшие Фото: в Харькове рассказали о предварительных последствиях российского ракетного удара (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате ракетного удара российских оккупантов сегодня вечером, 10 января, зафиксировано попадание в гражданский объект, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на харьковского городского голову Игоря Терехова.

"Удар пришелся по гражданскому объекту", - рассказал мэр.

Он отметил, что есть высокая вероятность жертв среди находившихся там людей.

"На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания", - говорится в сообщении.

Терехов добавил, что туда уже выехали все службы.

Как рассказал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, российские оккупанты ударили по Киевскому району Харькова.

По предварительным данным, враг применил для удара ракеты С-300.

"Продолжается осмотр места прилета профильными службами. Поврежден гражданский объект. Есть возгорание авто, пострадавшим - информация устанавливается", - написал он в своем Telegram.

Глава ОВА добавил, что в настоящее время известно о девяти пострадавших.

Обстрел Харькова

Сегодня вечером российские военные в очередной раз атаковали город Харьков. В городе было слышно не менее двух взрывов. Городские власти сообщили, что для удара враг использовал ракеты.

Напомним, перед тем вечером 9 января в Харькове также прогремели мощные взрывы. Власти сообщили о ракетных обстрелах со стороны оккупантов. Впоследствии Харьковская ОВА рассказала об ударе по детскому оздоровительному центру. В момент обстрелов в помещениях людей не было.

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