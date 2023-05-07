RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сбили самолет НАТО. Минобороны высмеяло уничтожение россиянами памятника в Волчанске

Фото: Минобороны высмеяло уничтожение россиянами памятника в Волчанске (twitter.com/DefenceU)
Автор: Сергей Пышкин

Во время обстрела Волчанска Харьковской области, российские оккупанты уничтожили антикварный самолет чехословацкого производства Aero L-29 Delfin.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Украины.

"Самолет НАТО был сбит россиянами. Обстрел уничтожил антикварный самолет чехословацкого производства Aero L-29 Delfin (Maya), установленный на постаменте в Волчанске Харьковской области", - пишет пресс-служба.

Как иронизируют в Минобороны, уничтожение памятника, было стратегически важной целью для Кремля.

Фото: Минобороны высмеяло уничтожение россиянами памятника в Волчанске (Facebook-группа Волчанская ОТГ)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно российские оккупанты обстреляли два района Харьковской области. Под огнем оказались село Кучеривка Купянского района и Волчанск Чугуевского района. В результате обстрела два человека получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация