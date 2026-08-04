Сбила насмерть 6-летнюю девочку: полицейской в Прилуках вынесли приговор

Полицейскую приговорили к 8 годам тюрьмы за аварию в Прилуках, в которой погибла шестилетняя девочка. Суд назначил обвиняемой строжайшее наказание, предусмотренное законом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

Сегодня, 4 августа, Прилукский горрайонный суд Черниговской области признал виновной сотрудницу Национальной полиции по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Суд поддержал позицию прокуратуры и назначил ей 8 лет лишения свободы - максимальный срок, предусмотренный этой статьей.

Кроме того, она на 3 года лишена права управлять транспортными средствами. Суд также удовлетворил гражданские иски и обязал взыскать с обвиняемой 6 млн грн морального ущерба в пользу потерпевших.

Обвиняемая признала свою вину лишь частично. Суд учел тот факт, что на момент совершения преступления она была работницей полиции и выполняла служебное задание, и не установил обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание.

Позиция прокуратуры

Публичное обвинение в суде поддерживал первый заместитель генерального прокурора Виктор Логачев вместе с руководством и прокурорами Черниговской областной прокуратуры.

"Прокуратура с начала уголовного производства последовательно отстаивала принципиальную позицию - как по содержанию обвиняемой под стражей, так и по назначению максимального наказания. Собранные и исследованные в суде доказательства полностью подтвердили ее вину и прямую причинную связь между допущенными нарушениями и гибелью шестилетнего ребенка", - отметили в пресс-службе.

Логачев добавил, что статус работника правоохранительного органа не освобождает от ответственности - наоборот, он предусматривает повышенную обязанность действовать законно и безопасно.

Подробности трагедии в Прилуках

Напомним, смертельная авария произошла 10 декабря 2025 около 11:44. Полицейская управляла служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и спешила на вызов по другому ДТП.

На улице Вячеслава Черновола в Прилуках автомобиль приблизился к нерегулируемому пешеходному переходу, по которому в этот момент шла женщина с шестилетней дочерью. При установленном ограничении скорости 40 км/ч служебный автомобиль двигался со скоростью 51-55 км/ч.

На машине были включены проблесковые маячки, однако звуковой специальный сигнал водитель не задействовала. Она не сбавила скорость перед "зеброй", не предоставила преимущества пешеходам и не приняла своевременные меры для остановки. Судебная экспертиза подтвердила, что полицейская имела техническую возможность избежать наезда при соблюдении ПДД.