Сохраним жизнь. У Зеленского призвали мобилизованных россиян сдаваться в плен

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал всех мобилизованных россиян сдаваться в плен, поскольку Украина гарантирует сохранение их жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter .

"Принудительно мобилизованные граждане России, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности - сдавайтесь в плен. Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение", - написал Подоляк.

Также он подчеркнул, что, согласно с Женевской конвенцией, пленные россияне не будут выданы РФ, если сами не захотят этого.