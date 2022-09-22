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Сохраним жизнь. У Зеленского призвали мобилизованных россиян сдаваться в плен

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал всех мобилизованных россиян сдаваться в плен, поскольку Украина гарантирует сохранение их жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"Принудительно мобилизованные граждане России, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности - сдавайтесь в плен. Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение", - написал Подоляк.

Также он подчеркнул, что, согласно с Женевской конвенцией, пленные россияне не будут выданы РФ, если сами не захотят этого.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале мобилизации в России.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизировать планируют до 300 тысяч человек.

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