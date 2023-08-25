Обогатился на миллионы. Заместителя военкома Одесской области разоблачили на коррупции

Правоохранители зафиксировали признаки незаконного обогащения заместителя начальника Одесского областного территориального центра комплектования Дениса Галушко. Он, вероятно, обогатился более чем на 14 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Денис Галушко является заместителем начальника ТЦК и начальником сектора комплектования Одесского областного ТЦК и СП. НАПК провело мониторинг его образа жизни и выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения.
НАПК установило, что:
Кроме того, с 2021 года военком вместе с женой потратили почти 6 млн гривен, а это больше, чем они могли получить законным способом. Указанные средства вносились на их банковские счета в наличной форме через терминалы от 9 до 106 тысяч гривен.
Материалы по Галушко уже направили в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.
Коррупционные скандалы в ТЦК
Напомним, ранее правоохранители разоблачили на коррупции и незаконном обогащении главного военкома Одесской области Евгения Борисова. После ряда коррупционных скандалов в ТЦК по всей стране прошли масштабные проверки.
В середине августа президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.
Также следует отметить, что в последнее время правоохранительные органы сообщают о многочисленных злоупотреблениях и коррупции не только в ТЦК, но и военно-врачебных комиссиях.
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