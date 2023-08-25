Обогатился на миллионы. Заместителя военкома Одесской области разоблачили на коррупции

Денис Галушко является заместителем начальника ТЦК и начальником сектора комплектования Одесского областного ТЦК и СП. НАПК провело мониторинг его образа жизни и выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения.

НАПК установило, что:

теща чиновника с 2020 года приобрела, а затем продала два автомобиля Mercedes-Benz GLE 43 AMG стоимостью 2 млн гривен и Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 2,3 млн гривен. Осенью 2023 года она стала владелицей дома и земельного участка более чем на 3 миллиона гривен.

мать Галушко летом 2023 года приобрела автомобиль Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью более 880 тысяч гривен и дом с земельным участком за почти 1,7 млн гривен. При этом женщина не была платежеспособна.

сын чиновника стал владельцем квартиры в Одессе, стоимость которой - 563 тысячи гривен.

жена военкома позапрошлой осенью купила авто Mazda CX-5. В договоре указано, что стоимость авто - 50 тысяч гривен, хотя средняя цена этой машины - 1,3 млн гривен. Летом 2023 года она пополнила свой автопарк еще и Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 млн гривен.

Кроме того, с 2021 года военком вместе с женой потратили почти 6 млн гривен, а это больше, чем они могли получить законным способом. Указанные средства вносились на их банковские счета в наличной форме через терминалы от 9 до 106 тысяч гривен.

Материалы по Галушко уже направили в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

Коррупционные скандалы в ТЦК

Напомним, ранее правоохранители разоблачили на коррупции и незаконном обогащении главного военкома Одесской области Евгения Борисова. После ряда коррупционных скандалов в ТЦК по всей стране прошли масштабные проверки.

В середине августа президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

Также следует отметить, что в последнее время правоохранительные органы сообщают о многочисленных злоупотреблениях и коррупции не только в ТЦК, но и военно-врачебных комиссиях.

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