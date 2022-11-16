РФ провалила все цели в войне и терпит поражение на оперативном и тактическом уровне, - Милли

Отдав приказ о полномасштабном вторжении на территорию Украины, военно-политическое руководство РФ допустило большую стратегическую ошибку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, обнародованое CNN.
"Они (россияне, - ред.) хотели свергнуть президента Владимира Зеленского и его правительство, обеспечить выход к Черному морю, захватить Одессу, всю территорию к Днепру. А затем после паузы продолжить наступление до самих Карпат. Они хотели захватить всю Украину, но проиграли ", - отметил генерал.
Милли подчеркнул, что, не достигнув стратегических целей, РФ терпит поражение на оперативном и тактическом уровне .
"Все целые вторжения потерпели неудачу. На прошлой неделе мы стали свидетелями отступления России из Херсона. Они отступили за реку, переместились на позиции на юг", - указал офицер.
Кроме того, председатель Объединенного комитета начальников штабов США добавил, что воля украинцев к борьбе на поле боя значительно превышает желание россиян воевать.
"На всей линии фронта протяженностью около 900 км украинцы достигали успеха за успехом", - подытожил Милли.
Напомним, начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что сейчас наступает решающий период войны.
В то же время он считает, что в следующем году Украина может начать наступление на Крым.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.