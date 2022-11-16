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РФ провалила все цели в войне и терпит поражение на оперативном и тактическом уровне, - Милли

Фото: Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Отдав приказ о полномасштабном вторжении на территорию Украины, военно-политическое руководство РФ допустило большую стратегическую ошибку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, обнародованое CNN.

"Они (россияне, - ред.) хотели свергнуть президента Владимира Зеленского и его правительство, обеспечить выход к Черному морю, захватить Одессу, всю территорию к Днепру. А затем после паузы продолжить наступление до самих Карпат. Они хотели захватить всю Украину, но проиграли ", - отметил генерал.

Милли подчеркнул, что, не достигнув стратегических целей, РФ терпит поражение на оперативном и тактическом уровне .

"Все целые вторжения потерпели неудачу. На прошлой неделе мы стали свидетелями отступления России из Херсона. Они отступили за реку, переместились на позиции на юг", - указал офицер.

Кроме того, председатель Объединенного комитета начальников штабов США добавил, что воля украинцев к борьбе на поле боя значительно превышает желание россиян воевать.

"На всей линии фронта протяженностью около 900 км украинцы достигали успеха за успехом", - подытожил Милли.

Напомним, начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что сейчас наступает решающий период войны.

В то же время он считает, что в следующем году Украина может начать наступление на Крым.

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Война России против Украины