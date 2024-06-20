ТОП-5 электрических кроссоверов украинского рынка

Кроссоверы бьют рекорды продаж, опережая автомобили других классических концепций. И электромобили не исключение: кроссоверы с батарейками под капотом отодвигают на второй план всех без разбора электроконкурентов. Что больше всего нравится украинским поклонникам электропривода?

Времена, когда электромобили позиционировались как экономический транспорт для бережливых граждан, давно прошли. Сегодняшние "электрички" – это часто статусные машины для уважаемых и успешных людей, которые не стесняются показать свое состояние. Поэтому среди машин на батарейках так много машин такого малорационального, но модного типа, как кроссовер. В Украине выбор таких машин просто роскошный.

Volkswagen ID.4

Популярная модель от Volkswagen, которая производится в Германии и Китае, но в Украине представлены в основном китайские версии – из-за доступной цены (порядка 29 000 долларов). Она доступна в нескольких версиях, в частности, в заднеприводной модификации и в полноприводной – более мощной, с двумя электромоторами (суммарно 313 л.с.). Внешне "китаец" отличается большим клиренсом и другими бамперами, расположением номерного знака на двери багажника и иллюминацией между задними фонарями. Запас хода достойный – 400 – 550 км (методика NEDC) в зависимости от батареи.

MG4

Эту британско-китайскую машину создавали чисто как электромобиль, и она получилась вполне достойной в плане технических характеристик – и, собственно, не только у них. У машины необычный интерьер с несколькими вариантами отделки, но искренние драйверы оценят интересную управляемость автомобиля, в частности, его точный руль и привод на заднюю ось. 200-сильный электромотор ускоря MG4 до 100 км/ч за 7,9 с. С другой стороны, принят комплекс мер по продолжению пробега без подзарядки: система рециркуляции, возвращающая энергию к аккумуляторной батарее, в MG4 Electric имеет три уровня: легкий, умеренный и тяжелый. При наилучшем положении дел пробег без подзарядки будет достигать 450 км (батарея 64 кВт-ч, от методика WLTP). В Украине на эту модель дается 7 лет гарантии (150 000 км).

Toyota bZ4X

Как ни странно, но этот среднеразмерный электрокроссовер – одна из первых чисто электрических машин марки Toyota. У него выразительный экстерьер, а техническая утварь базируется на передовых японских технологиях, причем в кругах соавторов проекта – инженеры Subaru. Редкое отличие Toyota bZ4X от многих конкурентов – в возможности выбора между переднеприводной и полноприводной модификациями. Модификация 4х4 более мощная, двое ее электродвигателей суммарно отдают мощность 218 л.с., а до 100 км/ч она разгоняется за 7,7 с. Обещанный запас хода – 400 – 615 км (методика CLTC).

Tesla Model Y

Этот общеуважаемый автомобиль попадает в нашу страну, в основном, после заокеанских неприятностей и украинского ремонта. Особенно презентовать эту модель не стоит, потому что она хорошо известна у нас уже почти пять лет. У машины небогатый интерьер, но совершенная техническая часть. В основе модели – седан Model 3, но собственная фишка Model Y – семиместный салон в одной из комплектаций. Так же можно выбирать заднеприводную версию (один двигатель) и полноприводную (два двигателя), с запасом хода все хорошо, даже если у вас хватит денег только на малейшую батарею. Между прочим, самая быстрая модификация модели имеет разгон 0-100 км/ч за 3,5 секунды.

Volvo XC40 Recharge

Volvo – не специально спроектированный электромобиль, а электрическая версия хорошо известной модели XC40. Батарею удачно спрятали под полом, поэтому пространство в салоне и багажнике уменьшилось ненамного. Это Volvo, а потому машина добротная и богатая опциями, в салоне качественная отделка. Редкая на сегодняшний день особенность – у машины мягкая, комфортная подвеска, и она умеет хорошо поглощать неровности на путях. А то, что существенно отличает электроверсию Volvo XC40 от бензиновой (дизельной) пойдет только в плюс "электричке": у нее существенно лучшая динамика.

Кратко

Тем, кто будет выбирать себе электрический кроссовер, можно по-хорошему позавидовать – потому что это не совсем то, что выбирать кроссовер из ДВС. В случае с электро-SUV вы получите не столько подобие внедорожника, сколько подобие спорткара в высоком кузове. Даже самые медленные из представленных здесь машин ускоряются на уровне серьезных спорткупе с V8, о которых мы мечтали еще несколько лет назад.