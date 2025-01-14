Заранее и без паузы в 72 часа. Кабмин упростил бронирование через "Дію"

Сообщается, что бронь таких работников будет производиться в режиме реального времени. Это решит проблему, которая возникала из-за 72-часовой паузы между завершением предыдущего срока бронирования и оформлением нового.

Кроме того, в полном объеме разрешили бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности (раньше было 50% от количества военнообязанных). Это касается работников больниц, центров крови, учреждений судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз.

Если руководитель не хочет ждать 28 февраля, чтобы перебронировать работников, нужно:

подтвердить критичность по новым критериям

аннулировать предварительное бронирование работника

подать заявление на бронирование (в таком случае не нужно ждать 72 часа)

Как отметил вице-премьер по вопросам цифровизации Михаил Федоров, таким образом списки на бронирование можно подавать заранее - уже с 22 января.

"Никаких пауз между истечением предыдущего срока и оформлением нового - для непрерывной отсрочки работников. Критические предприятия могут подать заявления на бронирование с 22 января по 1 марта 2025 года без ожидания 72 часов", - отметил он.

Отметим, актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года.

Алгоритм действий на портале "Дія":

зайти в кабинет гражданина и выбрать "Подать заявление"

указать данные кандидатов для бронирования

подтвердить, что зарплата работника 20 000+ гривен

проверить заявление и подписать

Отметим, предприятия должны обновить статус критичности до 28 февраля: подать пакет документов, которые подтверждают соответствие критериям, в соответствующий орган - Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры или другой орган.

Подробная инструкция доступна по ссылке.