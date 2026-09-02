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Драпатый пообещал изменить систему службы в ВСУ и назвал новые принципы

13:54 02.09.2026 Ср
3 мин
Главком пообещал убрать лишнюю отчетность и сделать штабы полезнее
aimg Валерия Абабина
Драпатый пообещал изменить систему службы в ВСУ и назвал новые принципы Фото: Главнокомандующий Михаил Драпатый (facebook.com zelenskyy.official)
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Вооруженные Силы Украины получили "Принципы лидерства" – документ из восьми приоритетов развития войска. Главной ценностью в нем названы люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, обнародованном на сайте Вооруженных Сил Украины.

Главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый обнародовал документ "Принципы лидерства Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и развития войска в условиях войны".

Он определяет намерение, восемь приоритетов, четырнадцать требований к командирам всех уровней и восемь ожиданий от штабов. Конкретные задачи и показатели выполнения будут прописаны отдельными документами.

Драпатый пообещал изменить систему службы в ВСУ и назвал новые принципы

Ценность человека

Центральный тезис документа касается не техники или структур, а людей.

В документе говорится, что самое ценное, что есть в ВСУ – это наши люди. Потому каждый командир должен их беречь.

Из этого вытекают обязанности командира: подготовить военного к бою, защитить от неоправданного риска, позаботиться о раненом, почтить память павших и поддержать их семьи.

Драпатий отмечает, что забота о людях не отдельна от боевой эффективности, а ее основа, и требует от командиров различать решительность и безрассудство.

Поддержка не завершается с военной службой: ветеранам должны обеспечить помощь, реабилитацию, признание и возможности совместно с Минобороны, Министерством по делам ветеранов, органами власти и волонтерами.

Служба должна стать прогнозируемой

Впервые на уровне принципов Главнокомандующего названо то, о чем военные и их семьи чаще всего спрашивают - сроки, ротацию и порядок увольнения. Документ декларирует намерение изменить систему привлечения, подготовки, прохождения службы, ротации, удержания и увольнения так, чтобы она учитывала потребности и войск, и самих военнослужащих.

"Обеспечить условия, при которых военная служба прогнозируема, справедлива и профессиональна, а кадровые решения основываются на потребностях войска, профессиональности и результатах службы", - говорится в документе.

Документ требует от командиров и штабов честных оценок, не позволяя оптимизма, страха или амбиций искажать реальность. Отдельно подчеркнуто, что в Вооруженных Силах нет места коррупции, злоупотреблению властью, домогательствам или дискриминации, а каждый командир должен ответственно использовать государственные ресурсы.

Для штабов всех уровней документ устанавливает контрольный вопрос: "Повышает ли это нашу способность воевать и добиваться успеха?". Если нет – процесс нужно изменить. Штаб должен "быть меньше там, где это возможно, быстрее там, где это необходимо, и каждый день становиться полезнее".

Еще один приоритет - быстрее, чем противник, адаптация и внедрение инноваций, чтобы выполнять задачи с меньшими потерями. Драпатий требует создавать среду, в которой "хорошие идеи могут поступать от любого военнослужащего, независимо от его воинского звания или должности", и воевать сообща.

Напомним, Михаил Драпатый возглавил ВСУ 22 июля , сменив в должности Александра Сырского. Главными задачами нового главка Зеленский называл перестройку обороны и обновленную стратегию.

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