Займет место Парубия: Татьяну Черновол признали нардепом

Как отметили в ЦИК, аппарат Верховной Рады передал документ, который свидетельствует о досрочном прекращении полномочий нардепа Андрея Парубия, который был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года от партии "Европейская солидарность".

"ЦИК рассмотрел документ и признал Татьяну Черновол, следующего по очередности кандидата, включенную в избирательный список партии "Европейская солидарность" под № 27, избранной народной депутаткой Украины на указанных выборах", - уточнили в комиссии.

Татьяна Черновол

Татьяна Черновол - украинская журналистка, политический и общественный деятель, народный депутат Украины VIII созыва. Родилась 4 июня 1979 года в Киеве, окончила факультет журналистики Киевского международного университета. Работала в изданиях "ПіК", "Обозреватель", "Левый берег", "Украинская правда".

Она получила широкую известность благодаря журналистским расследованиям коррупционных схем времен беглого президента Виктора Януковича, а также активному участию в событиях Революции достоинства. Она первой начала расследование о резиденции "Межигорье".

В марте 2014 года ее назначили правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики, а с сентября того же года она стала советником министра внутренних дел Арсена Авакова. На внеочередных парламентских выборах 2014 года Черновол была избрана народным депутатом от партии "Народный фронт".