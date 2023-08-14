Занимался мошенническими схемами отчуждения земли. В Житомире судье объявили подозрение

Судьи Чудновского районного суда Житомирской области, участвовавшего в незаконных сделках с землей, объявлены о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГБР.

Как выяснили следователи, по решениям судьи отчуждены почти 94 га земли, ущерб государству превышает 2 млн гривен.

По данным ГБР, в июле этого года была разоблачена преступная группа, в которую входили правоохранитель, судья, директор и юрист частного аграрного предприятия.

Задачей юриста было находить неистребованные в частной собственности земли и выяснял анкетные данные владельцев этих земельных участков. Затем подставные лица обращались в суд с заявлениями о истребовании права собственности на землю. Они указывали в заявлениях ложные сведения о наследстве на земле или других основаниях для ее получения.

Впоследствии судья выносил решение в пользу участников схемы. После получения необходимых документов подставные лица передавали земли в собственность директора или самого предприятия или отдавались ему в долгосрочную аренду. Судья заносил эти решения в систему государственного реестра судебных решений и обеспечивал дальнейшую регистрацию права собственности на непричастных людей.

Таким образом, на протяжении нескольких месяцев злоумышленники завладели 32 земельными участками площадью более 94 га на территории Чудновской городской и Ольшанской объединенной территориальной общин Житомирского района.

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