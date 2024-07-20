Занимался рекетом. Стали известны подробности задержания мэра Белгород-Днестровского

В СБУ подтвердили задержание мэра одного из городов Одесской области. Он занимался рекетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, СБУ.
"Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей Одесской области. Банду возглавлял глава горсовета одного из портовых городов региона", - говорится в сообщении СБУ.
При этом источники РБК-Украина подтверждают, что речь идет про мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана.
По данным следствия, фигуранты пытались незаконно завладеть местной базой отдыха, расположенной на побережье Черного моря.
"Для этого участники группировки силой заставили владелицу рекреационного объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него. После этого они назначили на базу отдыха "своего" директора, который начал искать покупателей на данный комплекс", - добавили в СБУ.
СБУ задержала мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана (t.me/SBUkr)
Когда покупатели нашлись, участники банды собирались "отжать" у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав. По данным следствия, чтобы реализовать задуманное, мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов.
"Именно они должны были переоформить "отжатую" турбазу на потенциальных покупателей. Правоохранители задержали главу преступной группировки - мэра - "на горячем", когда тот получал 30 тыс. долларов задатка от покупателей турбазы", - добавили в спецслужбе.
В настоящее время идет расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
19 июля СМИ писали о том, что в Одесской области задержан городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан. Также в мэрии проходят обыски.
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