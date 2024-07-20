Занимался рекетом. Стали известны подробности задержания мэра Белгород-Днестровского

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей Одесской области. Банду возглавлял глава горсовета одного из портовых городов региона", - говорится в сообщении СБУ.

При этом источники РБК-Украина подтверждают, что речь идет про мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана.

Детали схемы

По данным следствия, фигуранты пытались незаконно завладеть местной базой отдыха, расположенной на побережье Черного моря.

"Для этого участники группировки силой заставили владелицу рекреационного объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него. После этого они назначили на базу отдыха "своего" директора, который начал искать покупателей на данный комплекс", - добавили в СБУ.

СБУ задержала мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана (t.me/SBUkr)

Когда покупатели нашлись, участники банды собирались "отжать" у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав. По данным следствия, чтобы реализовать задуманное, мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов.

"Именно они должны были переоформить "отжатую" турбазу на потенциальных покупателей. Правоохранители задержали главу преступной группировки - мэра - "на горячем", когда тот получал 30 тыс. долларов задатка от покупателей турбазы", - добавили в спецслужбе.

В настоящее время идет расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.