Занимались диверсиями в Одессе и Львове. СБУ задержала десятерых агентов РФ

Украина, Понедельник 13 октября 2025 17:10
Занимались диверсиями в Одессе и Львове. СБУ задержала десятерых агентов РФ Фото: СБУ задержала одного из предателей во время закладки взрывчатки на железной дороге (facebook com/SecurSerUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали восьмерых агентов РФ, которые проводили диверсии в Одессе. Кроме того, еще двух предателей разоблачили во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.

Российскими агентами оказались мужчины в возрасте от 19 до 73 лет, которых враг завербовал, предлагая "легкие заработки". Еще двух мужчин россияне завербовали, выдавая себя за сотрудников СБУ.

В Одессе задержали местного безработного, который по заказу РФ собирался взорвать железнодорожную линию во время движения поезда. СБУ задержала его в тот момент, когда предатель пытался заложить взрывчатку под рельсы.

Установлено, что самодельное взрывное устройство фигурант забрал из тайника, который оккупанты заранее подготовили на территории областного центра.

В Одесской области задержаны еще семь фигурантов, которые жгли релейные шкафы на железной дороге для осложнения транспортной логистики ВСУ. Видео с "работой" российские агенты отправляли кураторам для отчетности.

Кроме того, во Львове задержаны двое 19-летних местных жителей, которые по заказу РФ подожгли местное отделение почты и входные двери в дома львовян. Их вербовали, выдавая себя за сотрудников СБУ, а задание называли "участием в спецоперации".

Задержанным агентам РФ сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Предателям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание агентов РФ

Напомним, СБУ задержала трех сообщников российских спецслужб на Полтавщине, которые осуществляли информационные диверсии против Украины. Среди задержанных - экс-представитель "Партии регионов" и ИТ-специалист.

Кроме того, правоохранители задержали российских агентов, которые занимались поджогами в трех областях Украины.

