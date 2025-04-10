Занимали высокие должности. Судья рассказал, как нацисты избегали наказания после Второй Мировой
После окончания Второй Мировой войны многие нацистские преступники избежали ответственности за свои преступления. Некоторые из них получили мягкие приговоры, а кто-то и вообще был оправдан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление судьи и заместителя председателя Ирпенского городского суда Михаила Одарюка в интервью РБК-Украина.
Согласно информации, предоставленной судьей, после Второй мировой войны нацисты не получали должного наказания. В расследованиях, в частности по концлагерю Аушвиц и Освенцим, не было доказано, что преступники развязывали агрессию.
"Есть статья о развязывании военной агрессии, ее планировании и подготовке. Однако ни один человек пока не был по этой статье осужден. Даже фашистов после Второй мировой - их всех по этой статье оправдывали. Потому что не было доказано, что у них была вот такая идея - развязать военную агрессию по тем или иным основаниям", - отметил судья.
Расследование заводов IG Farben
По данным Одарюка, во время оккупации Польши были построены химические заводы, активно использовавшие труд заключенных из концлагерей, один из них - химзавод IG Farben.
После войны дела в отношении руководства заводов, которые финансировали эти преступления, также не привели к серьезным наказаниям.
"Наконец, когда закончилась война, состав директоров этих заводов начали судить, и максимальный срок, который дали по этим делам - это 7 лет председателю правления завода. Он вышел на свободу через два года. Всем остальным дали 1, 2, 3 года. Всех оправдали, кто шел по статье, которая касалась военной агрессии. И получилось, якобы они просто работали на этом химическом заводе, совершили преступления против мира, и все", - подчеркнул судья.
Нацисты избегали наказания несмотря на показания
Судья подчеркивает, что после войны руководители предприятий, сотрудничавших с нацистами, часто даже занимали высокие должности в компаниях. Более того, они становились главами новых химических предприятий.
"Директор, которого осудили и выпустили раньше срока, через какое-то время стал главой другой химической компании в Германии. Ты слышишь это и думаешь: ну как так, как это - не доказали вину? При том, что было невероятное количество свидетельств, показаний людей, которые выжили. Но в конце концов семь лет за такое - это вообще ничего. Я считаю, что это фактически не ответственность", - подчеркнул он.
По словам судьи, это свидетельствует о том, что после войны они не понесли должного наказания, а даже получили возможность продолжить карьеру на руководящих должностях.
"Человек просто посидел в камере два года, подозреваю, в хороших условиях. И просто вышел, а его еще и взяли на другую работу. А кто-то перешел в наблюдательный совет какого-то банка. Все сразу заняли высокие должности: в правлении, в менеджменте", - подытожил Одарюк.
Примечательно, что по словам Одарюка, до Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны.
Подробнее о том, почему сейчас так сложно привлечь к ответственности россиян и как продвигаются расследования военных преступлений в Буче, можно узнать в интервью судьи Михаила Одарюка для РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.