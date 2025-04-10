Займали високі посади. Суддя розповів, як нацисти уникали покарання після Другої Світової

Після закінчення Другої Світової війни багато нацистських злочинців уникнули відповідальності за свої злочини. Дехто з них отримав м’які вироки, а хтось і взагалі був виправданий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву судді й заступника голови Ірпінського міського суду Михайла Одарюка в інтерв'ю РБК-Україна .

Згідно з інформацією, наданою суддею, після Другої світової війни нацисти не отримували належного покарання. У розслідуваннях, зокрема по концтабору Аушвіц і Освенцим, не було доведено, що злочинці розв’язували агресію.

"Є стаття про розв’язання воєнної агресії, її планування та підготовку. Однак жодної особи наразі не було по цій статті засуджено. Навіть фашистів після Другої світової - їх всіх за цією статтею виправдовували. Бо не було доведено, що у них була ось така ідея - розв'язати воєнну агресію з тих чи інших підстав", - зауважив суддя.

Розслідування заводів IG Farben

За даними Одарюка, під час окупації Польщі були збудовані хімічні заводи, що активно використовували працю в’язнів з концтаборів, один з них - хімзавод IG Farben.

Після війни справи щодо керівництва заводів, які фінансували ці злочини, також не призвели до серйозних покарань.

"Врешті, коли закінчилася війна, склад директорів цих заводів почали судити.І максимальний термін, який дали по цих справах - це 7 років голові правління заводу. Він вийшов на свободу через два роки. Всім іншим дали 1, 2, 3 роки. Всіх виправдали, хто йшов по статті, яка стосувалася військової агресії. І вийшло, нібито вони просто працювали на цьому хімічному заводі, вчинили злочини проти миру, і все", - наголосив суддя.

Нацисти уникали покарання попри свідчення

Суддя підкреслює, що після війни керівники підприємств, що співпрацювали з нацистами, часто навіть займали високі посади в компаніях. Ба більше, вони ставали головами нових хімічних підприємств.

"Директор, якого засудили й випустили раніше терміну, через якийсь час став головою іншої хімічної компанії в Німеччині. Ти чуєш це і думаєш: ну як так, як це - не довели вину? При тому, що була неймовірна кількість свідчень, показань людей, які вижили. Але врешті сім років за таке - це взагалі нічого. Я вважаю, що це фактично не відповідальність", - наголосив він.

За словами судді, це свідчить про те, що після війни вони не понесли належного покарання, а навіть отримали можливість продовжити кар'єру на керівних посадах.

"Людина просто посиділа в камері два роки, підозрюю, в гарних умовах. І просто вийшла, а її ще й взяли на іншу роботу. А хтось перейшов у наглядову раду якогось банку. Всі відразу зайняли високі посади: в правлінні, в менеджменті", - підсумував Одарюк.