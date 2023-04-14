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Занималась "соцзащитой" при оккупантах. Правоохранители задержали коллаборантку на Донбассе

Фото: Правоохранители задержали коллаборантку на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница села Ямполь (Донецкая область) работала на окупантов и получила фейковую должность в "соцзащите". Правоохранители ее обнаружили и арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

В августе 2022 года, во время оккупации Лимана войсками РФ, жительница села Ямполь дала добровольное согласие на сотрудничество с оккупантами. Она заняла так называемую должность заведующей сектором опеки и попечительства "Управление труда и социальной защиты населения администрации г. Красный Лиман "ДНР".

"Подозреваемая организовывала работу вверенного ей подразделения, занималась подбором кадров, давала указания подчиненным работникам и отчитывалась перед "руководством", - говорится в сообщении.

Вместе с другими "сотрудниками" фейкового учреждения прошла так называемая учеба в Енакиево, по завершению которой получила "нормативные документы" и "инструкции" по дальнейшему служению оккупантам.

Ее задержали, сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, агент ФСБ искал позиции Сил обороны в Сумской области и передавал эту информацию оккупантам. Правоохранители обнаружили его и сообщили о подозрении в государственной измене.

Добавим, что Служба безопасности Украины задержала двух агентов ФСБ в Харьковской области, разведывавших украинские оборонные рубежи на границе с Россией.

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