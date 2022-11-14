Занимает лишнее место на экране. Twitter уберет одну из функций

В социальной сети Twitter отныне не будет отображаться информация о том, на каком гаджете была сделана публикация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Илона Маска.

Владелец соцсети Илон Маск сообщил об изъятии этой функции, а также принес извинения за медленную работу Twitter во многих странах. По его словам, обновление программы для пользователей из Индии может занимать до 20 секунд, в то время как в США оно занимает не более двух секунд. "Вскоре эта проблема будет решена. Кроме того, мы наконец-то перестанем добавлять информацию о том, с какого устройства был написан твит (пустая трата места на экране)", - написал Маск в личном аккаунте соцсети.