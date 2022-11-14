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Занимает лишнее место на экране. Twitter уберет одну из функций

Фото: Илон Маск постоянно меняет функции соцсети Twitter (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В социальной сети Twitter отныне не будет отображаться информация о том, на каком гаджете была сделана публикация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Илона Маска.

Владелец соцсети Илон Маск сообщил об изъятии этой функции, а также принес извинения за медленную работу Twitter во многих странах. По его словам, обновление программы для пользователей из Индии может занимать до 20 секунд, в то время как в США оно занимает не более двух секунд.

"Вскоре эта проблема будет решена. Кроме того, мы наконец-то перестанем добавлять информацию о том, с какого устройства был написан твит (пустая трата места на экране)", - написал Маск в личном аккаунте соцсети.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущей цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере. Соглашение обошлось предпринимателю в 44 млрд долларов.

Уже 9 ноября бизнесмен предупредил, что соцсеть будет делать "много глупостей", а на следующий день допустил возможность банкротства социальной сети, если в 2023 году она не сможет зарабатывать больше денег, чем тратит.

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Илон Маск