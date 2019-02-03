Заяву до ЦВК подав самовисуванець Кармазін

Кармазін є представником політичної партії "Захисників Вітчизни"

Вечером 3 февраля заявление о регистрации кандидатом на должность президента Украины подал бывший народный депутат Украины Юрий Кармазин. об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам представителя потенциального кандидата, Кармазин является председателем политической партии "Защитников Отечества".

"Он является главой политической партии и ее членом, однако идет на выборы как самовыдвиженец",- сообщила представитель потенциального кандидата.

Кроме него в ЦИК пришли около 20 членов политической силы.

"Заявление подается с залогом. Те, кто подают без залога занимаются пиаром", - добавил представитель.

Фото: Юрий Кармазин (РБК-Украина)

Ранее сообщалось, что в ЦИК подал заявление еще один самовыдвиженец. По его словам, киевлянин является победителем волонтерского проекта "народный президент" и не имеет отношения ни к одной политической силы.

Напомним, в ЦИК пояснили, почему некоторые лица подавали заявления без присутствия прессы. Пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко сообщил, что отдельные потенциальные кандидаты на пост президента сегодня заявили, что желают подать заявления в Центризбирком без присутствия прессы.