Заявки на отримання паспортів РФ подали близько 30 тис. жителів ОРДЛО, - ЗМІ

В Російській Федерації стверджують, що заявки на отримання паспортів Росії подали близько 30 тис. жителів окупованих регіонів Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, близько 7 тис. осіб російський документ вже отримали.

"На сьогоднішній день близько 7 тис. паспорти отримали, 30 тис. чекають рішення", - заявив Голубєв.

За його словами, влада не побоюються конкуренції за робочі місця після приїзду в Ростовську область жителів окупованих територій України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

Крім того, ЄС планує ввести нові санкції проти РФ за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, однією з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям ОРДЛО.

Також російські паспорти, які видаються в окремих районах Донецької і Луганської областей, не містять відомостей про місце проживання.