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Заявки на 6,5 тисяч гривень допомоги вже подали 700 тисяч українців

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Україна, Вівторок 08 березня 2022 16:11
Заявки на 6,5 тисяч гривень допомоги вже подали 700 тисяч українців Фото: заявки на 6,5 тисяч гривень допомоги через єПідтримка подали 700 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Заявки на отримання 6500 гривень через програму єПідтримка у додатку "Дія" вже подали 700 тисяч українців з зон бойових дій. Кошти можна витратити на будь-що.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Зранку запустили послугу і вже прийняли більше 700 000 заяв на єПідтримку. Грошова допомога становить 6 500 грн", - написав він.

За його словами, отримати допомогу можуть наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

Заявки можуть подавати жителі наступних регіонів:

  • Волинська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • м. Київ
  • Луганська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Чернігівська область

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