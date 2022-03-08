Заявки на 6,5 тисяч гривень допомоги вже подали 700 тисяч українців

Фото: заявки на 6,5 тисяч гривень допомоги через єПідтримка подали 700 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)

Заявки на отримання 6500 гривень через програму єПідтримка у додатку "Дія" вже подали 700 тисяч українців з зон бойових дій. Кошти можна витратити на будь-що.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Зранку запустили послугу і вже прийняли більше 700 000 заяв на єПідтримку. Грошова допомога становить 6 500 грн", - написав він. За його словами, отримати допомогу можуть наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни. Заявки можуть подавати жителі наступних регіонів: Волинська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

м. Київ

Луганська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Харківська область

Херсонська область

Чернігівська область