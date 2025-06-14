Заявка на справедливость: когда и как участники НМТ могут подать апелляцию

При каких условиях можно подать апелляцию

Участники НМТ-2025 могут подать апелляцию, если есть:

нарушение участником правил прохождения теста;

вынужденное прекращение выполнения работы из-за нестандартных ситуаций(например, угроза для жизни или невозможность создать надлежащие условия);

другие обстоятельства, которые могли нарушить права участника;

подача заявления о нарушении процедуры.

В таких случаях апелляционная комиссия может либо засчитать результат, либо аннулироватьего. Рассмотрением подобных заявлений занимаются регламентные комиссии при региональных центрах оценивания качества образования.

Как подать заявление о нарушении во время НМТ

Если участник считает, что во время теста была нарушена процедура, он может подать заявление в день проведения НМТ - через ответственного за временный экзаменационныйцентр, до того как покинет помещение.

Регламентная комиссия рассматривает заявление в течение трех рабочих дней с момента его получения.

После рассмотрения комиссия может:

отказать в удовлетворении заявления, если нарушение не подтвердилось;

отказать, если нарушение не повлияло на результат теста;

признать, что нарушение повлияло на объективность результата.

В таком случае регламентная комиссия обращается в апелляционную с просьбойаннулировать результат и, по ее согласованию, допускает участника к дополнительнойсессии НМТ.

Копию решения (выписка из протокола) направляют на электронную почту заявителя на следующий рабочий день после его принятия. Ходатайство в апелляционную комиссиютакже направляют на следующий рабочий день.

После получения решения апелляционной комиссии региональный центр информирует о немучастника - не позднее следующего рабочего дня.

Как обжаловать решение регламентной комиссии

Участник может подать заявление в апелляционную комиссию, если не согласен с решениемрегламентной.

Срок подачи - в течение трех рабочих дней с момента отправки решения региональнымцентром. Заявление подают по электронной почте, и оно должно содержать:

ФИО участника;

номер Сертификата НМТ;

дату прохождения НМТ (с указанием изменения);

контактный номер телефона;

аргументацию - почему решение следует отменить;

дату составления заявления;

личную подпись;

копию выписки из протокола регламентной комиссии.

Апелляционная комиссия рассматривает заявление в течение пяти рабочих дней.

Комиссия может:

удовлетворить заявление и допустить участника к дополнительной сессии НМТ;

отказать - если нарушение не подтверждено или оно не повлияло на результат.

Результат рассмотрения направляется на электронный адрес в виде выписки из протокола.