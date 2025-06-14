Заявка на справедливость: когда и как участники НМТ могут подать апелляцию

В 2025 году апелляция именно результатов НМТ не предусмотрена нормативнымидокументами. Обжаловать можно только отказ в регистрации для участия в НМТ, недопуск к участию в дополнительных сессиях или нарушение процедуры проведения НМТ в экзаменационном центре, что может повлиять на объективность результата.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на портал Освіта.юа.
Участники НМТ-2025 могут подать апелляцию, если есть:
В таких случаях апелляционная комиссия может либо засчитать результат, либо аннулироватьего. Рассмотрением подобных заявлений занимаются регламентные комиссии при региональных центрах оценивания качества образования.
Если участник считает, что во время теста была нарушена процедура, он может подать заявление в день проведения НМТ - через ответственного за временный экзаменационныйцентр, до того как покинет помещение.
Регламентная комиссия рассматривает заявление в течение трех рабочих дней с момента его получения.
После рассмотрения комиссия может:
В таком случае регламентная комиссия обращается в апелляционную с просьбойаннулировать результат и, по ее согласованию, допускает участника к дополнительнойсессии НМТ.
Копию решения (выписка из протокола) направляют на электронную почту заявителя на следующий рабочий день после его принятия. Ходатайство в апелляционную комиссиютакже направляют на следующий рабочий день.
После получения решения апелляционной комиссии региональный центр информирует о немучастника - не позднее следующего рабочего дня.
Участник может подать заявление в апелляционную комиссию, если не согласен с решениемрегламентной.
Срок подачи - в течение трех рабочих дней с момента отправки решения региональнымцентром. Заявление подают по электронной почте, и оно должно содержать:
Апелляционная комиссия рассматривает заявление в течение пяти рабочих дней.
Комиссия может:
Результат рассмотрения направляется на электронный адрес в виде выписки из протокола.
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Ранее мы писали о том, что в 2025 году английский язык стал самым популярным четвертымпредметом для НМТ. Его выбрали более трети участников. Наименее популярнымипредметами остаются физика и химия.
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