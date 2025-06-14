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Заявка на справедливость: когда и как участники НМТ могут подать апелляцию

При каких условиях можно подать апелляцию (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В 2025 году апелляция именно результатов НМТ не предусмотрена нормативнымидокументами. Обжаловать можно только отказ в регистрации для участия в НМТ, недопуск к участию в дополнительных сессиях или нарушение процедуры проведения НМТ в экзаменационном центре, что может повлиять на объективность результата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на портал Освіта.юа.

При каких условиях можно подать апелляцию

Участники НМТ-2025 могут подать апелляцию, если есть:

  • нарушение участником правил прохождения теста;
  • вынужденное прекращение выполнения работы из-за нестандартных ситуаций(например, угроза для жизни или невозможность создать надлежащие условия);
  • другие обстоятельства, которые могли нарушить права участника;
  • подача заявления о нарушении процедуры.

В таких случаях апелляционная комиссия может либо засчитать результат, либо аннулироватьего. Рассмотрением подобных заявлений занимаются регламентные комиссии при региональных центрах оценивания качества образования.

Как подать заявление о нарушении во время НМТ

Если участник считает, что во время теста была нарушена процедура, он может подать заявление в день проведения НМТ - через ответственного за временный экзаменационныйцентр, до того как покинет помещение.

Регламентная комиссия рассматривает заявление в течение трех рабочих дней с момента его получения.

После рассмотрения комиссия может:

  • отказать в удовлетворении заявления, если нарушение не подтвердилось;
  • отказать, если нарушение не повлияло на результат теста;
  • признать, что нарушение повлияло на объективность результата.

В таком случае регламентная комиссия обращается в апелляционную с просьбойаннулировать результат и, по ее согласованию, допускает участника к дополнительнойсессии НМТ.

Копию решения (выписка из протокола) направляют на электронную почту заявителя на следующий рабочий день после его принятия. Ходатайство в апелляционную комиссиютакже направляют на следующий рабочий день.

После получения решения апелляционной комиссии региональный центр информирует о немучастника - не позднее следующего рабочего дня.

Как обжаловать решение регламентной комиссии

Участник может подать заявление в апелляционную комиссию, если не согласен с решениемрегламентной.

Срок подачи - в течение трех рабочих дней с момента отправки решения региональнымцентром. Заявление подают по электронной почте, и оно должно содержать:

  • ФИО участника;
  • номер Сертификата НМТ;
  • дату прохождения НМТ (с указанием изменения);
  • контактный номер телефона;
  • аргументацию - почему решение следует отменить;
  • дату составления заявления;
  • личную подпись;
  • копию выписки из протокола регламентной комиссии.

Апелляционная комиссия рассматривает заявление в течение пяти рабочих дней.

Комиссия может:

  • удовлетворить заявление и допустить участника к дополнительной сессии НМТ;
  • отказать - если нарушение не подтверждено или оно не повлияло на результат.

Результат рассмотрения направляется на электронный адрес в виде выписки из протокола.

Читайте также о том, сколько баллов нужно набрать на НМТ, чтобы пройти на бюджетнуюформу обучения во львовских вузах.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году английский язык стал самым популярным четвертымпредметом для НМТ. Его выбрали более трети участников. Наименее популярнымипредметами остаются физика и химия.

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