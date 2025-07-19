Заявления уже начали принимать: что нужно знать, чтобы поступить в желанный вуз в 2025 году

Подача заявлений

Заявления можно подавать с 19 июля до 1 августа. Максимальное количество - 5 заявлений на бюджетные места (государственный или региональный заказ) и до 10 заявлений на контракт.

При этом все заявления подаются с определением приоритетности - от 1 (самый желанный вариант) до 15 (наименее желательный). Изменить приоритетность после подачи невозможно.

В этот же период - до 31 июля - проходят медосмотры и другие доконкурсные процедуры, предусмотренные условиями отбора для определенных специальностей.

Рейтинговые списки

Формирование рейтинговых списков и рекомендации к зачислению на бюджет происходит до 6 августа.

Рейтинг формируется по категориям поступающих:

по собеседованию (если есть такое право);

по квоте-2;

по квоте-1;

на общих условиях.

В списках учитывается конкурсный балл, приоритетность заявлений, оценка по предмету с наибольшим коэффициентом и результаты мотивационного письма. Поступающие, рекомендованные к зачислению, должны выполнить соответствующие требования до 18:00 9 августа.

Автоматическая корректировка списков

Рейтинг корректируется автоматически согласно приоритетам, указанным абитуриентами. Рекомендацию получает заявка с самым высоким приоритетом, более низкие аннулируются. Это позволяет другим абитуриентам с более низкими баллами получить шанс на бюджет.

Корректировки продолжаются до момента заполнения всех бюджетных мест. Если абитуриент попадает на бюджет по более низкому приоритету, он сохраняет шанс быть переведенным на специальность с более высоким приоритетом, если место освободится.

В случае, когда абитуриент не получил рекомендацию по выбранному заявлению из-за квалификационного минимума, ему могут предложить бюджетное место в другом вузе, где проходной балл отличается не более чем на 5 баллов.

Обнародование списков и зачисление

Конечный список рекомендованных абитуриентов опубликуют не позднее 6 августа на сайте "Вступ.ОСВІТА.UA". До 18:00 9 августа абитуриенты должны подтвердить выбор - в электронном кабинете или лично в университете. В случае невыполнения требований к зачислению право на бюджет потеряется, но останется возможность поступить на контракт.

Рекомендация, которая не была подтверждена, аннулируется, а место переходит другому абитуриенту. Зачисление на бюджет и контрактные места проводится до 11 августа.

Контрактная форма

После зачисления на бюджет стартует зачисление на контракт. Это может происходить на основе НМТ, творческого конкурса или вступительных испытаний (в зависимости от специальности). Перевод на вакантные бюджетные места для зачисленных на контракт состоится не позднее 18 августа.

Списки рекомендованных на контракт публикуют не ранее 11 августа. Зачисление на контракт и за счет государственных льготных кредитов продлится до 30 августа 2025 года.