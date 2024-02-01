Заявления после долгих пауз. Что говорил Залужный о фронте, мобилизации и оружии для прорыва

При подготовке материала использовались: интервью и эссе Залужного для The Economist, заявления на декабрьском брифинге.

О концепции командира и доверии к генералам

В декабре 2022 года Залужный говорил, что в украинской армии концепция советского командира не работала на 100% уже в 2014 году.

"Конечно, у нас были свои "держиморды", которые пытались поддерживать порядок кулаками и бицепсами… Всегда можно быть нормальным. Быть нормальным - значит оставаться человеком в любой ситуации - это самое главное. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее. Это религия, которую я практиковал", - отмечал главком.

Он также заверил, что доверяет своим генералам.

"С начала войны я уволил десять из них, потому что они были не на высоте. Еще один застрелился. Я доверяю Сырскому (командующему Сухопутных войск ВСУ, - ред.), если он мне скажет, что ему нужна еще одна бригада, значит, ему действительно нужна еще одна бригада. Я, конечно, не думаю, что я самый умный", - сказал Залужный.

О 300 танках для выхода на "рубежи до 23 февраля"

Отметим, то интервью Залужный давал на фоне успешных контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях. Тогда, по его словам, стратегическая задача состояла в удержании линии и подготовке к новому наступлению РФ на Донбассе.

"Мы сделали все расчеты - сколько танков, артиллерии нам нужно и так далее… Я знаю, что смогу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но двумя бригадами я этого сделать не смогу. Я получаю то, что получаю, но это меньше, чем мне нужно", - говорил он.

Тогда же он в целом был удовлетворен темпами мобилизации.

"Мы проводим ее как есть. У нас достаточно людей, и я ясно вижу, что у меня есть. Мне хватит. Мне не нужны еще сотни тысяч", - подчеркивал Залужный чуть более года назад.

О тупике на фронте, окопной войне и необходимости технологического прорыва

Почти год спустя вышла колонка для The Economist. В то время, когда стало понятно, что летняя кампания на юге не достигла поставленных целей. Оценивая ее, он отметил, что поле боя напоминает большой конфликт столетней давности.

"Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик (для выхода из которого требуется технологический скачок, - ред.) Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", - констатировал генерал.

Тогда он предупредил о предстоящей окопной войне и ее рисках.

"Война переходит на новый этап: на замену "маневренной" приходит то, что мы называем "позиционной" войной статического и изнурительного боя, как в Первой мировой войне. Это пойдет на пользу России, позволяя ей восстановить свою военную мощь, что в конечном счете будет угрожать Вооруженным силам Украины и самому государству", - отметил он.

Чтобы выйти из нее, необходимы возможности и технологии другого порядка. Во-первых, контроль над небом. Причем, как полагал генерал, истребители F-16, которые появятся в 2024 году, могут оказаться менее полезными из-за того, что Россия улучшила свою противовоздушную оборону. Во-вторых, радиоэлектронная борьба, которая является ключом к победе в войне беспилотников. В-третьих, контрбатарейная борьба - уничтожение вражеской артиллерии.

"Когда мы получили западное оружие, мы успешно обнаруживали и уничтожали российскую артиллерию. Но эффективность такого оружия, как "Экскалибур", американский снаряд с GPS-наведением, резко снизилась из-за усовершенствования российских средств РЭБ", - писал Залужный.

Четвертым приоритетом он назвал технологии для преодоления минных полей, пятым - наращивание резервов.

"Россия не смогла воспользоваться своим преимуществом в человеческих ресурсах, потому что Владимир Путин опасается, что всеобщая мобилизация может повлечь за собой политический кризис… Наши возможности готовить резервы на своей территории тоже ограничены", - добавил он.

О недооценке России

Россию нельзя недооценивать, она понесла большие потери, но еще в течение долгого времени будет превосходить Украину в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах.

"Позиционная война - это затяжная война, несущая огромные риски для украинских вооруженных сил и для государства. Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, улучшенные средства радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, новые технологии минирования и способность мобилизовать и тренировать больше резервов… Новые, инновационные подходы могут превратить эту "позиционную" войну в "маневренную", - отметил Залужный.

Сам он признал, что недооценил Путина, поскольку думал, что высокие потери заставят его пойти на переговоры.

"Это была моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 000 человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", - заявил генерал.

О контрнаступлении-2023

В июне прошлого года началась наступательная кампания Украины на юге. По ее итогам удалось занять выступ в районе села Работино Запорожской области приблизительно 10 на 10 км. Залужный отмечал, что по плану армия должна была проходить по 30 км в сутки.

"Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали (при планировании контрнаступления, - ред.), то четыре месяца должно было хватить, чтобы дойти до Крыма, воевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова зайти туда и обратно", - говорил Залужный.

Однако войска и техника застряли на минных полях.

"Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому сменил некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, наши солдаты не пригодны для выполнения задач, и перевел солдат в некоторых бригадах", - сказал он.

Когда все это не принесло желаемого эффекта, Залужный понял, что фактический паритет в техническом оснащении ввел в ступор как Вооруженные силы Украины, так и оккупантов.

О задержке западной помощи

Залужный высказывал разочарование задержками с поставками оружия от партнеров, но не считал это основной причиной затруднительного положения Украины.

"Важно понимать, что эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Они неизбежно приведут к промедлению и, как следствие, к поражению", - заявил главком.

Поэтому решающее значение будут иметь технологии. Однако нет никаких признаков того, что скоро произойдет технологический прорыв в какой-либо из сфер, связанных с войной.

О якобы новом наступлении Украины. И о российских планах

В декабре вышел материал немецкого издания Welt, в котором приводилось мнение эксперта Нико Ланге о возможной подготовке нового контрнаступления в 2024 году. По мнению Ланге, на это якобы указывали запросы Украины в США на вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, танки Abrams, ракетные комплексы большой дальности, БПЛА и боеприпасы.

"Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому - человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", - отреагировал Залужный.

РБК-Украина также просило его прокомментировать публикацию BILD. Это издание со ссылкой на источники в немецкой разведке писало о среднесрочном российском плане по захвату Харькова, Днепра и Запорожья до конца 2026 года.

"Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, у которых есть эта информация", - ответил генерал.

О ситуации в Авдеевке

В конце 2023 года россияне бросились на штурм Авдеевки и Марьинки под оккупированным Донецком. И уже тогда российская пропаганда заявляла о захвате Марьинки. Залужный отметил, что город держался почти два года, но когда на узком клочке земли вражеские снаряды перекапывают землю вместе с людьми, жизни украинских бойцов важнее.

"Наши войска еще находятся в северной части. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Но я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует… В том, что мы сейчас отошли на окраину Марьинки, а в некоторых местах и за нее, мне кажется, нет ничего такого, что может вызвать общественный резонанс. Ее, Марьинки, нет, к сожалению", - говорил главком.

Отметим, по состоянию на конец января официально в Украине не говорили о полной потере Марьинки. Что касается Авдеевки, на которую к тому времени уже полтора месяца накатывались российские штурмы, то он просил не делать "шоу скорби".

"Ведение боевых действий подчиняется своим законам, которые действуют несмотря, нравится это командирам, политикам или журналистам. Когда противник наносит огневое поражение с применением большого количества снарядов, эти снаряды приносят свой результат. Они разбивают здания, они убивают солдат. У противника есть возможность концентрировать свои силы, в том же числе артиллерию, авиационные средства на том или ином направлении. И он может сделать так, что за 2 или 3 месяца с городом будет то, что случилось с Бахмутом…Бахмут или Авдеевка... мы будем оборонять ровно столько, сколько у нас хватит сил. Если сил будет недостаточно, мы примем решение и сохраним наших людей. А потом отвоюем", - добавил он.

О мобилизации

В декабре украинцы обсуждали слова президента Владимира Зеленского о том, что военные просили мобилизовать в армию дополнительно 500 000 человек. По его словам, для этого нужны веские аргументы, поскольку мобилизация в таком объеме потребует еще 500 млрд гривен из бюджета.

Залужный объяснил ситуацию. Он не говорил цифру в 400 или 500 тысяч, а называл общую потребность. И отметил, что она будет разбита на определенные периоды.

"Кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то даже в декабре (следующего года, - ред.). 2023 год проходил по такой же схеме, ничего особенного. Таким образом это будет осуществлено и в 2024 году", - объяснил он.

Отметим, на днях в Верховную раду поступил доработанный законопроект, из которого следует, что мобилизация будет усилена.

Также Залужный говорил, что для него главное, чтобы в армию пришли люди, которые могут выполнять поставленные задачи, а кого именно будут призывать - не его компетенция.

"Мне нужны люди, мне нужны боеприпасы и мне нужно оружие, чтобы продолжить ведение боевых действий", - отметил он.

Говоря о введении электронных повесток, генерал подчеркивал, что будет рад любым инициативам, которые обеспечат потребность в людях.

Об отмене срочной службы

Главнокомандующий ВСУ считает, что в нынешних условиях украинской армии не нужны солдаты срочной службы.

"По состоянию на лето мы были не готовы уволить срочников. Но в конце ноября это уже было наше предложение - мы обратились в Министерство обороны, чтобы срочников уволить с военной службы. Наша четкая позиция - их увольнять, чтобы они шли отдыхать. А дальше - действовали в условиях законодательства, которое есть", - отметил он.

Согласно предложениям, срочникам после увольнения будет даваться отсрочка от мобилизации на 6 месяцев, а вместо срочной службы вводится обязательная базовая подготовка для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Залужный поддерживает эту инициативу.

"Я хочу, чтобы они приходили (в армию, - ред.) в состоянии, в котором они могут это делать. А если они еще будут подготовлены, я только буду за", - говорил генерал.

О помощи союзников в подготовке бригад

На сегодня Украина вместе с западными партнерами может одновременно готовить до 10 бригад для защиты от российского вторжения. В одной бригаде может быть от 1000 до 8000 военных.

"У нас есть чудесная возможность использовать как и наши возможности, так и возможности, которые предоставляются нашими партнерами. Партнеры уделяют этому очень большое внимание. И фактически сейчас наши возможности не ограничены. Мы можем готовить до 10 бригад в полном составе", - рассказал он.

О работе украинских ТЦК

Залужный недоволен работой территориальных центров комплектования.

"Что касается ТЦК, то их работой я пока недоволен. Я хочу, чтобы люди, которые там работают, чтобы они понимали, что это отдельная специальность. За свои 30 лет службы единственное, где бы я не хотел служить, так это в ТЦК", - подчеркивал он.

По его словам, для работы в бывших военкоматах нужно иметь определенный набор знаний.

"И самое главное - набор навыков, позволяющих руководителю ТЦК выполнять свои обязанности. Как снаружи, вне ТЦК, так и внутри этого организма. Но по состоянию на сегодня (конец декабря 2023 года, - ред.) возможности по приему личного состава территориальные центры комплектования не потеряли. Мы проследили, чтобы ключевые должностные лица, которые работают над организацией этого процесса, остались и продолжали свою работу. Что касается руководителей, то работа продолжается, покидают должности сами", - говорил Залужный.

Отметим, до этого президент Владимир Зеленский распорядился сменить руководство бывших военкоматов, в том числе из-за фактов коррупции.