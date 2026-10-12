Заявление Трампа об энергетическом перемирии между Украиной и РФ обвалило цены на нефть

Мировые цены на нефть снизились в понедельник, 12 октября, на фоне ожиданий увеличения поставок российского горючего после этого. в качестве лидера США Дональл Трамп объявил энергетическое перемирие Украины и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В то же время эскалация конфликта на Ближнем Востоке и атаки на нефтяную инфраструктуру и танкеры продолжают создавать риски для глобального энергетического рынка.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent опускались примерно на 1,3% - до 103,35 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,4% - до 90,55 доллара за баррель.

"На рынок повлияло заявление президента США Дональда Трампа о договоренности Украины и России прекратить удары по энергетической инфраструктуре. По словам американского лидера, этого удалось добиться после договоренностей по поставкам российского дизельного горючего", - пишет издание.

Возможное увеличение поставок горючего из РФ ослабило опасения по поводу дефицита на рынке, отмечает Bloomberg.

В то же время, аналитики предостерегают, что без подтверждения договоренностей и понимания того, как долго они будут действовать, влияние этого фактора на цены может быть ограничено.

Атаки на Ближнем Востоке поддерживают цены на нефть.

Несмотря на понижение котировок, нефтяной рынок остается под давлением из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за субботнюю атаку на международный аэропорт Эр-Рияда в Саудовской Аравии, в результате которой, по сообщениям, погибли люди и сотни получили ранения.

Саудовские власти также сообщали о новой атаке на аэропорт в воскресенье.

Кроме того, в последние недели поступали сообщения о нападениях на танкеры вблизи Ормузского пролива. В частности, один танкер атаковал беспилотник у якорной стоянки Сохар в Омане, а другое судно было повреждено неизвестным снарядом во время прохождения пролива.

Эти инциденты усугубляют опасения по поводу перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока. Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоносителями, поэтому обострение ситуации безопасности в этом районе может повлечь за собой новые колебания цен.

Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность присоединения к ударам Саудовской Аравии по хуситам.