Заявление на брак и выписка о несудимости. Что нового появится в "Дії"

"У нас сейчас идет бета-тест заявления на брак… И мы работаем над заменой водительского, над выдержкой о несудимости и еще рядом новых услуг", - сказал он.

РБК-Украина сообщало, что в "Дії" уже стартовало бета-тестирование замены водительского удостоверения и получение выписки о несудимости.

Кроме того, в Украине разрешили использовать электронное водительское удостоверение в приложении "Дія" без пластикового аналога.

К тому же стало известно, будут ли получать украинцы повестки в "Дії".

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