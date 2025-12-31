RU

Заявление РФ об "атаке" на резиденцию Путина - это намеренное отвлечение внимания, - Каллас

Фото: высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Заявление России о якобы атаке Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Валдае является намеренным отвлечением внимания.

Как сообщает РБК-Украина, об этом высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас написала в соцсети Х.

"Заявление России о том, что Украина недавно атаковала ключевые правительственные объекты в России, является намеренным отвлечением внимания. Москва стремится сорвать реальный прогресс Украины и ее западных партнеров в направлении мира", - отметила Каллас.

Она подчеркнула, что никто не должен принимать необоснованные заявления агрессора, который с начала войны без разбора атаковал инфраструктуру и гражданское население Украины.

Заявление России

Напомним, на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы осуществила атаку беспилотниками на госрезиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря, имея в виду резиденцию в Валдае.

По словам Лаврова, российские войска якобы уничтожили 91 украинский беспилотник.

При этом российское Минобороны сообщало о "перехваченных 89 + 23 дронов по всем областям, из них 41 - над Новгородской областью".

Таким образом, судьба около 50 дронов остается неизвестной.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг обвинения России в "атаке" на резиденцию Путина и предупредил, что такие заявления могут быть подготовкой к новым ударам по Украине.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Путин сообщил ему об атаке, которая якобы была направлена на одну из его резиденций. Он назвал этот шаг "нехорошим".

Подробнее о якобы "атаке" на резиденцию Путина, реакции Украины, позиции украинского МИДа и разногласиях в заявлениях российских властей, - в материале РБК-Украина.

