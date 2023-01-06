Заявление Путина о перемирии - информационная операция. В ISW назвали ее цели

По мнению аналитиков, Путин мог добиваться паузы для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта.

Такая пауза несоразмерно пойдет на пользу российским войскам и начнет лишать инициативы Украину. Путин призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину неуступчивой и не желающей предпринимать необходимые шаги для переговоров.

Как сообщает ISW, это преднамеренная информационная тактика, которую ранее использовала Россия.

Прекращение огня также требует времени для организации и осуществления. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, заявил 14 декабря, что у России нет планов прекращения огня на православное Рождество, поэтому неожиданное заявление Путина вызвало удивление.

То, что Путин представляет прекращение огня на религиозной почве, дополнительно усиливает еще одну двойную российскую информационную операцию, которая изображает Украину как подавляющую религиозные группы и позиционирует Путина как истинного защитника христианской веры, пишут эксперты.

Как ранее отмечала ISW, Кремль использовал дискуссии о православии как оружие, чтобы обвинить Киев в угнетении религиозных свобод в Украине.

Эта информация операция может поддержать безосновательную версию Кремля о том, что Украина преследует православных христиан и русскоязычных, версию, которую Путин неоднократно выдвигал в качестве оправдания своего незаконного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Объявление о прекращении огня позиционирует Путина как гаранта христианских ценностей и убеждений. Путин и другие российские официальные лица часто изображали войну в Украине как религиозную против "сатанизма".

На самом деле российские силы подавляют свободу вероисповедания на оккупированной территории Украины с 2014 года.

В то же время провоенное информационное пространство российских блогеров отреагировало на объявление о прекращении огня яростным недовольством.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Заявление президента России Владимира Путина о том, что российские войска будут соблюдать 36-часовое прекращение огня в связи с празднованием православного Рождества, вероятно, является информационной операцией, направленной на то, чтобы нанести ущерб репутации Украины.

То, что Путин представляет прекращение огня на религиозной почве, подкрепляет еще одну российскую информационную операцию, которая ложно изображает Украину как подавляющую религиозные группы и позиционирует Путина как истинного защитника христианской веры.

Путин не изменил своих основных максималистских целей в Украине.

Финансист "Вагнера" Евгений Пригожин утверждал, что заключенные, которые добровольно присоединились к "ЧВК" получили помилование, вероятно, в попытке увеличить свое влияние и политическую власть, усилить вербовку заключенных.

Российские силы продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции вдоль линии Сватово-Кременная, и российские силы утверждали, что украинские силы продолжали контрнаступательные операции в этом районе.

Сообщается, что украинские силы провели успешную контратаку, в то время как российские войска продолжали наступательные операции вокруг Бахмута и к западу от Донецка.

Российские войска продолжали действовать диверсионно-разведывательными группами на реке Днепр и укреплять позиции в восточном (левобережье) Херсонской области.

Мобилизованные российские военнослужащие, вероятно, по-прежнему составляют большую часть потерь российских военных в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться поближе к позициям ВСУ.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "одностороннее прекращение огня" не может и не должно восприниматься всерьез.

Добавим, что Госдеп США считает, что "рождественское перемирие" - временной паузой перед повторным наступлением.

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